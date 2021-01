Die galaktische Dimension der Astrologie – Galaktische Faktoren im Horoskop

Birgit Braun erlaubt den Lesern in „Die galaktische Dimension der Astrologie“ einen Einblick in den galaktischen Ursprung der Astrologie.

Nicht allzu vielen Menschen ist bewusst, dass hinter jedem Sternzeichen ein Planet steht, noch weniger Menschen wissen, dass die gesamte Galaxie auf die Astrologie einen Einfluss hat. In diesem neuen Buch geht es um diesen galaktischen Ursprung der Astrologie. Die Autorin beschreibt hier vier wesentliche galaktische Faktoren. Auf den individuellen Menschen übertragen erlauben diese Faktoren eine umfassende Sicht auf die seelisch-geistige Konstitution des Menschen. Im ersten Teil des Buchs, „Kosmos“, geht es um die Kosmologien ausgewählter europäischer und asiatischer Schöpfungsmythen der Antike bis hin zum kosmologischen Standardmodell der Gegenwart. Im zweiten Teil „Seele“ beschreibt die Autorin die Geschichte des Selbstbegriffs und seine Rezeption in Philosophie, Psychologie und Astrologie mit Schwerpunkt auf den psychologischen Konstitutionsmodellen der Vedischen Astrologie und der Astrologischen Psychologie mit Deutungsvorschlägen für die Integration der galaktischen Ebene in die astrologische Deutungsarbeit.

Dem schließt sich in dem interessanten Buch „Die galaktische Dimension der Astrologie“ von Birgit Braun ein Kapitel über den Asteroiden CHIRON an, dessen Schlüsselfunktion anhand seines Entdeckungshoroskops nachvollzogen wird. Im dritten und letzten Teil „Praxis“ wird die Bedeutsamkeit der galaktischen Zentren in Kurzdeutungen zahlreicher Beispielhoroskope anschaulich und praktisch nachvollziehbar. Wer sich für sein Sternzeichen und Astrologie interessiert, aber bisher nur oberflächliche Informationen angeschaut hat, der kann mit diesem Buch viel tiefer tauchen und dabei zugleich mehr über die Galaxie lernen.

„Die galaktische Dimension der Astrologie" von Birgit Braun ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14909-0 zu bestellen.

