In inniger Liebe – Briefe eines vom Krieg getrennten Paares

Albert Spiegel teilt in „In inniger Liebe“ die Briefe seiner Eltern aus den Jahren 1908-1941.

Die Mutter des Autors (Margot Spiegel, geb. von der Heyde) ist am 4. Mai 2001 im Alter von 92 Jahren gestorben, zwei Jahre und 105

Tage nach dem Tod seines Vaters, Erwin Spiegel, der am 19. Januar 1999 starb, ebenfalls 92. Beim Auf- und Ausräumen ihres Hauses in Kattenhorn am Bodensee fand der Autor dieses Buches viele Kartons und Mappen mit unzähligen Briefen. Es gab so viele Briefe, weil die beiden meistens getrennt war. Für die Mutter galt das schon seit ihrer Jugend. Die Adressaten haben diese Briefe meist aufgehoben und auch an sie zurückgegeben. Von seinem Vater fand Albert Spiegel weniger. So stehen in diesem Band vor allem die Briefe von Margot im Vordergrund. Margot und Erwin Spiegel haben sich 1931 in Teheran kennengelernt, dann mit Briefen zwischen Sao Paulo und Teheran verlobt und lebten dann in Teheran. Wegen des Krieges waren sie von 1941 bis 1947 getrennt, sie in Bayern, er in Australien interniert.

Sie haben unzählige schöne Briefe geschrieben, doch die Briefe aus der Kriegszeit werden die Leser erst im zweiten Band der kurzen Reihe „In inniger Liebe“ von Albert Spiegel lesen können. Der Autor entschied sich dazu, diese Briefe und seine Erläuterungen dazu zu veröffentlichen, weil seine Mutter selbst an die Veröffentlichung ihrer Briefe gedacht hatte und weil er sich dachte, dass die Briefe auch für andere Menschen interessant sein könnten. Sie geben einen Einblick in eine vergangene Zeit und sind auch deswegen, weil es heutzutage kaum noch Briefe gibt, wertvoll.

