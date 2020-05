3,7 – Briefe aus einer anderen Welt.

Raymond Hemmecke beweist mit dem unterhaltsamen Buch „3,7“, dass Mathe keine Angst machen muss, sondern durchaus Spaß machen kann.

Spaß und Mathematik erwähnen nur wenige Menschen im gleichen Satz. 3,7 ist eine Besucherin von einer anderen Welt, und versteht nicht, warum die Mathematik auf der Erde so einen schlechten Ruf hat und warum langweiliges Rechnen und Auswendiglernen von Formeln in Schulen an der Tagesordnung sind. Immerhin weiß 3,7, dass es auch vollkommen anders gehen kann. Die Zahl weiß, dass es viele faszinierende Dinge zu entdecken gibt, wenn man die Welt der Mathematik mit offenen Augen ansieht. 3,7 will ihre Faszination mit den Lesern teilen und sie dazu bringen, dass auch sie Mathematik und Spaß nicht als totale Gegenteile ansehen.

In knapp 20 kurzen persönlichen Briefen erzählt die etwas andere Protagonistin in dem kurzweiligen Buch „3,7“ von Raymond Hemmecke spannende Dinge aus der Welt der Mathematik. Das Buch eignet sich dank der verständlichen Sprache für junge Menschen ab ca. der vierten Klasse, aber auch für Erwachsene, die endlich die Angst vor Mathematik verlieren möchten.

„3,7“ von Raymond Hemmecke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7323-6635-4 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

