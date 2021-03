BodyCheck – Wissen rund um den Körper für Jugendliche und junge Erwachsene

Dr. med. Petra Frank-Herrmann und Dr. med. Siegfried Baur vermitteln den Lesern in „BodyCheck“ spannende Fakten um den menschlichen Körper.

Dieses Buch ist für Jugendliche und junge Erwachsene geschrieben. Es geht um den menschlichen Körper, um Sexualität und Fruchtbarkeit. Man kann im Internet zwar jede Menge Informationen finden (oft aber auch die falschen!), aber das Körperwissen und vor allem das Körperbewusstsein der meisten Menschen ist trotzdem sehr begrenzt. Gerade die spannenden Dinge sind oft noch unbekannt. Dieses Buch unterstützt die Leser dabei, mehr über ihren Körper Bescheid zu wissen und die Körpersignale bei sich selbst zu entdecken und zu verstehen. Sie lernen, wie sie sich in ihrem eigenen Körper wirklich wohl fühlen können, wie sie ihr eigenes Potential in Sachen Sexualität und Fruchtbarkeit besser ausschöpfen und im alltäglichen Leben entfalten.

Mit dem neu gewonnenen Körperbewusstsein, das die Leser in dem faszinierenden Buch „BodyCheck“ von Dr. med. Siegfried Baur und Dr. med. Petra Frank-Herrmann erhalten, können sie ihre eigene Persönlichkeit stärken und kompetenter und selbstbewusster durchs Leben gehen. Zudem werden die Leser dieses Buchs auch schnell (teils gefährlichen) Unsinn von Wahrheit im Internet trennen können, wenn es um das Körperwissen geht. Vieles, was sie in diesem Buch lernen, wird neues Wissen sein, manche Infos sind überraschend und einige auch recht witzig.

„BodyCheck" von Dr. med. Siegfried Baur uind Dr. med. Petra Frank-Herrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20852-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

