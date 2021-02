Ein stimmiger Weg zur Gesundheit für Körper, Geist und Seele durch Kombination von Körper- und Hypnotherapie

Mit seinem kombinierten Angebot aus Körpertherapie (u.a. Shiatsu-Massage, Faszienbehandlungen) und Hypnotherapie unterstützt Heilpraktiker Rainer Scholz seine Klient*innen auf dem Weg zur Gesundheit.

Der Heilpraktiker Rainer Scholz bietet in seiner Praxis ZENTRIERT im Augusta-Haus in Wuppertal-Barmen sowohl Körpertherapie (Triggerpunkt- und Faszienbehandlung, Shiatsu-Massage und andere manuelle Behandlungsformen) als auch Verfahren aus dem Bereich der Hypnotherapie an, wie hypnosystemische Beratungsgespräche und Behandlungen in Trance. Shiatsu ist eine Form der Druckmassage, die sich, ähnlich wie Akupunktur oder Akupressur, an den Meridianen (Energieleitbahnen) der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) orientiert. Gezielte Impulse helfen dem Organismus, den Energiefluss auszugleichen und so Zustände relativer Fülle oder Leere aufzulösen, die Beschwerden wie z.B. Verspannungen, Migräne, Erschöpfung oder Verdauungsbeschwerden verursachen können. Shiatsu-Massage wird am bekleideten Körper ausgeübt, zeichnet sich durch sanften, lang anhaltenden Druck aus und kann tief entspannend wirken. Behutsame Dehnungen und achtsame Mobilisationen der Gelenke runden die Behandlung ab. Ergänzend können zur Lösung schmerzhafter muskulärer Verspannungen bestimmte Triggerpunkte behandelt werden. Auch die Faszien, also Bindegewebsstrukturen, werden behandelt. Auf diese Weise können eventuelle Verklebungen beseitigt, die Durchblutung angeregt und die Beweglichkeit verbessert werden. Um seinen Klient*innen die Möglichkeit zu geben, selbständig weiter zu arbeiten, zeigt Heilpraktiker Scholz ihnen außerdem einfache, aber wirkungsvolle Atem- und Bewegungsübungen, die sie zuhause durchführen können, um eine rasche Besserung zu erzielen. Die Erfahrung zeigt, dass bei den meisten Beschwerden bestimmte Muster und Reaktionen, die tagtäglich unwillkürlich ablaufen, eine wichtige Rolle spielen. Deshalb legt Heilpraktiker Rainer Scholz lin seiner Praxis in Wuppertal-Barmen Wert darauf, auch im Vorgespräch zu körperlichen Behandlungen seinen Klient*innen die Möglichkeit zu geben, mit ihm zusammen solche Muster zu erforschen. Gelingt es, sich Reaktionsmuster bewusst zu machen, die zuvor unwillkürlich abgelaufen sind, so kann man gezielt Einfluss auf diese nehmen. Einfach ausgedrückt: Wer einmal herausgefunden hat, welche Schritte beispielsweise zu einer Verspannung führen, hat die Chance, diesen Prozess gezielt zu unterbrechen! Verfahren aus der Hypnotherapie eignen sich besonders gut dafür, Einfluss auf unwillkürliche Reaktionen zu nehmen. Hypnotherapie umfasst wesentlich mehr als das, was landläufig unter „Hypnose“ verstanden wird. Bei moderner Hypnotherapie geht es darum, Zugang zu unbewussten Prozessen zu finden und diese im Sinne des gewünschten Ziels zu beeinflussen. Dies kann auf vielfältige Arten und Weisen erreicht werden: Durch bestimmte Formen der Gesprächsführung, durch die Arbeit mit inneren Bildern, aber auch durch gezielte Beeinflussung der Körperkoordination. Natürlich kann auch mit Trance gearbeitet werden, wenn dies auf dem Weg zum gewünschten Ziel hilfreich erscheint. Klient*in und Therapeut*in begegnen sich hierbei auf Augenhöhe – beide Seiten geben einander ständig Rückmeldungen und führen sich gegenseitig durch den Prozess. Nach Erfahrung von Heilpraktiker Scholz ist die Kombination aus körperlicher Behandlung mit Elementen aus der Hypnotherapie oft deutlich wirksamer als eine isolierte Anwendung der Verfahren. Dies gilt besonders bei Beschwerden wie Migräne, Verspannungen, Schmerzzuständen, Bluthochdruck, oder Problemen mit Schlaf und Verdauung. Hypnotherapeutische Verfahren helfen auch beim Erreichen anderer Ziele: Vielleicht möchten Sie sich von überflüssigem Gewicht oder einer lästigen Gewohnheit befreien, aber es klappt einfach nicht, so sehr Sie es auch versuchen? Ein neuer Blickwinkel auf unbewusste Blockaden ist oftmals sehr hilfreich! Herr Scholz informiert Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten und freut sich über Ihr Interesse!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZENTRIERT – Heilpraxis Rainer Scholz – Therapie für Körper & Geist

Herr Rainer Scholz

Ferdinand-Thun-Straße 21

42289 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0202/2748175

web ..: https://www.zentriert.net/

email : info@zentriert.net

ZENTRIERT – Die Heilpraxis von Rainer Scholz in Wuppertal-Barmen – bietet sowohl Körpertherapie (unter anderem Triggerpunkt- und Faszienbehandlung, Shiatsu-Massage und andere manuelle Behandlungsformen) als auch hypnotherapeutisch ausgerichtete Verfahren an, wie hypnosystemische Beratungsgespräche und Behandlungen in Trance. Das Angebot unterstützt Klient*innen auf Ihrem Weg zur Gesundheit und beim Erreichen angestrebter Ziele. Wünschen Sie sich Beweglichkeit, Schmerzfreiheit, Tiefenatmung, besseren Schlaf, Stabilität, Gelassenheit, bessere Verdauung oder Ähnliches? Zusammen finden wir einen Weg! Melden Sie sich gerne bei Herrn Scholz zur Beratung!

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Meine Biografie in einem Jahr – Ein Begleitbuch zum kreativen biografischen Schreiben Erste Hilfe für die Erde – Ein Verbandskasten für Mutter Erde und ihre Kinder