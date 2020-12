Horch, da klopft die Seele an! – Der ganzheitliche Weg zur Gesundheit.

Die Therapeuten Bärbel und Sebastian Rockstroh zeigen in „Horch, da klopft die Seele an!“, wie man die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert, indem man sich mit den Symptomen auseinandersetzt.

Was könnten Rückenbeschwerden mit der Kindheit, Panikattacken mit dem Zweiten Weltkrieg und Depressionen mit der Ernährung zu tun haben? Ganz einfach: Wenn die Seele weint und der Mund schweigt, dann spricht der Körper. Die Autoren beschreiben in ihrem Ratgeber, welche Schlüsselrolle die Begegnung mit den Symptomen bei der Heilung von Beschwerden einnimmt. Sie machen ihren Lesern Mut, von der behandelten zur handelnden Person zu werden und den inneren Arzt zu entdecken. Zudem enthält das Buch eine Vielzahl praktischer Tipps für einen persönlichen Weg zu ganzheitlicher Gesundheit. Dabei rückt auch das Wechselspiel der fünf Ebenen des Menschen – Körper, Emotionen, Gedanken, Energiefluss und Spiritualität – in den Fokus.

Die beiden Autoren Bärbel und Sebastian Rockstroh sind beruflich sowie privat ein Paar. In ihrer Arbeit unterstützen sie Unternehmen dabei, den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen und die Kommunikation zwischen den Geschlechtern zu verbessern. Zudem sind die beiden als Heilpraktiker, Hypnose- sowie Körpertherapeuten und Kinesiologen tätig und führen eine Naturheilpraxis für Coaching und ganzheitliche Therapie. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören Partnerschaftskonflikte, Traumatisierungsfolgen und psychosomatische Erkrankungen.

„Horch, da klopft die Seele an!" von Bärbel und Sebastian Rockstroh ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18880-8 zu bestellen.

