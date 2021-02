Meine Biografie in einem Jahr – Ein Begleitbuch zum kreativen biografischen Schreiben

Diana Juhl will angehenden Autoren mit „Meine Biografie in einem Jahr“ das Schreiben von (Auto)Biografien einfacher machen.

Immer mehr Menschen verspüren das Bedürfnis, ihre eigene Lebensgeschichte niederzuschreiben. Die einen wollen ihren Nachfahren einen Einblick in das eigene Leben ermöglichen, die anderen sehen das Schreiben ihrer Geschichte als emotionale Verarbeitung. Wer seine Autobiografie veröffentlichen will, der sollte jedoch auch ein wenig über das Verfassen derartiger Bücher wissen, um damit Erfolg zu haben. Das Sachbuch „Meine Biografie in einem Jahr“ will die Menschen, die ihre biografischen Erinnerungen aufschreiben möchten, begleiten und dieses Wissen zur Verfügung stellen. In 52 Kapiteln – für jede Woche eines – werden Schreibimpulse gegeben, Methoden des assoziativen und des kreativen Schreibens vorgestellt und Erinnerungen hervorgeholt. Es werden gleichsam Methoden des sinnlichen Schreibens vorgestellt, die Stimmungen transportieren und Zugänge zu Gefühlen ermöglichen.

Zu den 52 Kapiteln in dem Buch „Meine Biografie in einem Jahr“ von Diana Juhl gehören auch Informationen zum Überarbeiten der Texte, zum Umgang mit Schreibblockaden und fünf Kapitel, die sich mit dem Aufschreiben von Reiseerlebnissen befassten. Im facettenreichen Umgang mit Sprache und Perspektivwechsel können die Nutzer des Handbuchs Textformen und Textvarianten ausprobieren und ihren eigenen Stil finden. Wer seine eigene Autobiografie oder die Biografie eines anderen Menschen schreiben möchte, der wird dieses Begleitbuch sehr hilfreich finden.

„Meine Biografie in einem Jahr“ von Diana Juhl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18643-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

