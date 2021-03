Krümmungsversuche – Eine Lebensbeichte mit spannenden Rezepten

Andrea Drols teilt in „Krümmungsversuche“ die Geschichte ihres Kampfes um persönliche Freiheit und Identität.

Die kleine Andrea wächst in einem Dreifrauenhaushalt auf. Die Mutter lügt so sehr, dass selbst ein dreijähriges Kind die Lügen durchschauen kann. Die erwachsene Schwester scheint nicht zu wissen, was es bedeutet zuverlässig zu sein und die Oma hat nur das Verwöhnen des Kinds im Sinn. Andrea kennt ihren Vater nicht, doch ist von allem, was in ihren Augen einen Mann ausmacht, fasziniert. Es steht für das Mädchen schon früh fest, dass sie sich im falschen Körper befindet und eigentlich ein Junge sein sollte. Das kommt in der kleinbürgerlichen Familie auf keinen Fall gut an. Doch je mehr Prügel und Demütigungen sie für ihren Wunsch ein Junge zu sein erntet, desto heftiger wird ihre Besessenheit. Ihre Vision ist die Selbstverwandlung in einen Mann, der allen Rollenklischees gerecht wird.

Die Leser folgen in „Krümmungsversuche“ der wahren Geschichte von Andrea Drols, die hier jedoch unter einem Pseudonym schreibt. Die Autorin kämpfte ihr halbes Leben lang um Freiheit und Anerkennung dafür, wer sie wirklich sein will. Sie berichtet in ihrer Autobiografie mit schonungsloser Offenheit von ihrem Leidensweg und inspiriert damit Menschen in einer ähnlichen Situation. Sie macht Mut, aber schafft auch bei Menschen, die den Weg von transsexuellen Menschen gerne verstehen möchten, mehr Verständnis.

