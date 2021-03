Kurkuma & Gerstengras – die perfekte Mischung

Die orangefarbene Kurkuma Pflanze und das frisch grüne Gerstengras sind nicht nur ein optischer Hingucker, sondern auch voll mit wertvollen Nährstoffen!

Kurkuma ist ein Gewürz, das nicht nur lecker schmeckt und vielseitig verwendet werden kann, sondern auch als Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Gesundheit immer häufiger Anwendung findet. Wären Kurkuma bis vor einigen Jahren in Europa und vor allem in Deutschland nicht besonders bekannt war, hat es in den letzten zwei bis drei Jahren sehr viel Aufmerksamkeit gewonnen.



Dabei wird nicht die ganze Pflanze verwendet, sondern nur der Wurzelstock, welcher auch als Rhizom bezeichnet wird. Auf den ersten Blick ähnelt dieser ein wenig dem Ingwer, jedoch ist der Wurzelstock von Kurkuma deutlich schmaler, kleiner und intensiver orangefarben, während Ingwer eher beige bis gelb ist.



Sehr praktisch und vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang die Kapselform. Dabei werden die Kurkuma Wurzeln ganz einfach auf professionelle Art und Weise zu Pulver verarbeitet und in den Bio Kurkuma Gerstengras Kapseln aufbewahrt. Auf diese Art und Weise bleiben die Inhaltsstoffe weitgehend erhalten, so dass unser Körper maximal durch die Kurkuma Wurzel und ihre Nährstoffe profitieren kann.



Kombiniert wird die Wirkung des Kurkuma mit dem extrem nährstoffreiche Gerstengras, welches uns eine enorme Menge an Calcium,Vitamin C sowie Zink, Natrium, Eisen und vieles mehr bereitstellt.



Eine seriöse und nachhaltige Quelle für Kurkuma-Kapseln



Die Hersteller von Bionutra verfügen über einen beruflichen Background der Biochemie und können ihr Wissen aus der jahrelangen Forschungstätigkeit an der Berliner Charité nutzen, um aus wertvollen Rohstoffen hocheffiziente und wirksame Nahrungsergänzungsmittel zu erschaffen. So möchte das Team von Bionutra mit fairen und hochwertigen Produkten das höchste Gut erhalten und fördern, das es gibt – unsere Gesundheit



Alle Produkte, welche in den bio Kurkuma Gerstengras Kapseln von Bionutra landen, müssen biologisch und nachhaltig angebaut sein. Das bedeutet, dass hier weder Gentechnik noch Chemie zum Einsatz kommen. Wir können uns hier auf einen nachweislich biologischen Ursprung verlassen, und profitieren durch die Seriosität akkreditierter Kontrollstellen. Darüber hinaus wird die Rohware durch Agrolab in Deutschland auf schwermetalle Pestizide und Mikrobiologie rückstandskontrolliert. Die Verkapselung erfolgt ebenso in Deutschland und das selbstverständlich unter Farmer herstellungsbedingungen. Außerdem sind die Kapseln zu 100% vegan. Hier kommen weder Gelatine, noch Laktose oder Gluten zum Einsatz. Die bio Kurkuma Gerstengras Kapseln sind also wirklich das, was sie versprechen: Vegan, gesund und gut verträglich.



Die 2-Monatspackung der hochdosierten Kurkuma Gerstengras Kapseln kann bei einer Dosierung von 4 Kapseln pro Tag für eine Versorgung von 60 Tagen reichen und versorgt ihren Körper somit für 2 Monate täglich mit wertvollen Nährstoffen aus der Kurkuma-Wurzel sowie dem wertvolle Gerstengras.



Werfen Sie einfach einen Blick auf das Sortiment von Bionutra und es wird keine fünf Minuten dauern, bis sie neben den wertvollen bio Kurkuma-Gerstengras Kapseln noch so einige, weitere Produkte finden, die Ihr Interesse wecken werden.



Bionutra versorgt Sie mit hochwertigen, biologischen Nahrungsergänzungsmitteln. Die Kurkuma Gerstengras Kapseln sind hochdosiert und somit hocheffizient. Wer Gesundheit, Vitalität und Vielfalt sät, weiß ganz genau, was am Ende geerntet werden darf.

