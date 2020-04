Neue Produkte bei BioNutra: Gerstengras Weizengras Kapseln

Jetzt kann man die natürlichen Nährstoffe von Weizengras und Gerstengras auch ganz einfach in veganen Kapseln einnehmen. 100% vegan, biologisch und ohne Zusätze.

Getreidegräser sind beliebte Superfoods. Sie sind besonders reich an Vitaminen und Mineralien, beinhalten zusätzlich pflanzliche Vitalstoffe und jede Menge Chlorophyll. Diese Nährstoffe sind in einem natürlichen Verbund, so dass sie für den Körper leichter verträglich sind.

Insbesondere sind die jungen Pflanzen von Gersten und Weizen im Fokus. Die erst 10-18 cm großen Gräser haben eine sehr hohe Nährstoffdichte. Es wird in diesem jungen Stadium geerntet, schonend getrocknet und zu Pulver gemahlen. Dieses grüne Pulver kann man in Wasser lösen und es schmeckt grasig neutral.

Gerstengras schmeckt etwas würziger als Weizengras, was eher süßlich ist. Die grüne Farbe bei Gerstengras ist intensiver aufgrund seines höheren Chlorophyll-Gehalt. Gerstengras hat mehr Kalium und Kalzium. Weizengras enthält mehr Phosphor. Vom Nährstoffgehalt her ist Gerstengras deswegen dichter, vorausgesetzt sie wurden unter den gleichen Bedingungen kultiviert.

Auf der anderen Seite ist Weizengras durch seine milde Süße leichter zu genießen. Außerdem enthält es andere pflanzliche Vitalstoffe, die nicht im gleichen Maße in Gerstengras zu finden sind. Daher ist es als optimale Ergänzung zu Gerstengras zu sehen. Viele Ernährungsexperten empfehlen in einer ausgewogenen Ernährung eine Kombination beider Gräser.

BioNutra hat bereits seit 2015 Gerstengras- und Weizengraspulver im Sortiment. Die ersten Produkte stammen noch aus China. Durch die Lieferschwierigkeiten von Bio-Gerstengras aus China hat das Unternehmen dann entschieden, nur noch Weizengras und Gerstengras aus der EU anzubieten. Allen voran Erzeugnisse aus Deutschland und Österreich, obwohl diese bis zu viermal mehr kosten.

Jetzt in 2020 erweitert BioNutra sein Sortiment um Bio-Kapseln mit Bio Gerstengraskapseln und Bio Weizengraskapseln. Die Rohstoffe stammen aus streng kontrollierten Anbaugebieten in der EU, bevorzugt in Deutschland. Das Pulver wird anschließend in einer GMP-zertifizierten Anlage unter Pharmaherstellungsstandards verkapselt und in leichten Krafttüten verpackt. Durch diese Art der Verpackung bekommen die Kunden mehr Kapseln zu einem günstigeren Preis und weniger Müll wird produziert als herkömmliche Plastikdosen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BTG Berlin Trade GmbH

Herr Long Duc Nguyen

Wilhelminenhofstr 89a

12459 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 24531456

web ..: http://www.btg.berlin

email : info@btg.berlin

BTG Berlin Trade GmbH ist eine international agierende Handels-und Beratungsfirma. Unsere Hauptkompetenz liegt in der Vermarktung von biologischen Superfoods und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel online in Deutschland und Europa. Wir verfügen über starke Partner in China und Vietnam, wo wir die Einführung und den landesweiten Vertrieb dieser Produkte gewährleisten können.

Pressekontakt:

BTG Berlin Trade GmbH

Herr Long Duc Nguyen

Wilhelminenhofstr 89a

12459 Berlin

fon ..: 030 24531456

web ..: http://www.btg.berlin

email : info@btg.berlin

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Produkte von BioNutra: Kurkuma Kapseln mit Piperin und Ingwer Kapseln