BioNutra neue Produkte: Reiserbsenprotein und Hagebuttenkapseln

Die Mischung von Reisprotein und Erbsenprotein ermöglicht eine hohe biologische Wertigkeit und ein optimales Verhältnis an essentiellen Aminosäuren. Die leuchtend rote Hagebutte ist in Europa heimisch

Vollkornreis ist schwerer zu verdauen und weniger haltbar, weil die Schale noch vorhanden ist. Darin befinden sich hochwertige Proteine, Fette, Vitamine und Mineralstoffe. Reisprotein wird aus Vollkornreis gewonnen. In sukzessiven Filter- und Trennschritten werden die Proteine angereichert und vom Kohlenhydratanteil getrennt. Dieser Prozess erfolgt bei kontrolliert biologischer Herstellung mit Enzymen und viel Wasser.

Die Speiseerbse, die seit Jahrtausenden als Nutzpflanze weltweit kultiviert wird, ist bekannt als reiche Proteinquelle. Besonders der Anteil für den Menschen essentieller Aminosäuren ist reichlich vorhanden.

Viele Sportler, die ihren Muskelaufbau mit Proteinisolaten unterstützen wollen, greifen immer mehr zu natürlichen veganen Produkten, weil diese oft besser verträglich sind als Proteinen aus Molke oder Soja. Besonders das Mischungsverhältnis von 70% Reisprotein und 30% Erbsenprotein ermöglicht eine hohe Wertigkeit dieser pflanzlichen Eiweiße für den Körper.

Die Hagebutte ist auch in Europa heimisch und bekannt für ihren Gehalt an Vitamin C. Als Tee oder Mus ist sie ein bewährtes Hausmittel bei chronischen Schmerzen und schwachen Abwehrkräften. Vitamine C trägt bekanntlich zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. Außerdem enthält Hagebutten mit Lycopin ein Carotinoid, das vor allem antioxidative Fähigkeiten besitzt. Besonders reich in Hagebuttenpulver sind auch Galaktolopide (bzw. Galactolipide), eine Verbindung aus Zucker und Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken sollen.

BioNutra führt seit März 2020 das Reis-Erbsen-Protein und die Hagebuttenkapseln in ihrem neuen Sortiment. Sowohl für Sportler, die natürliche und vegane Proteinquellen suchen, als auch für Menschen mit chronischen Menschen hat BioNutra Produkte entwickelt, die zu 100% biologisch und nachhaltig sind.

Wir bieten unsere Produkte bewusst in Großpackungen an, damit unsere Kunden mehr Inhalt für weniger Geld erhalten. Außerdem kann dadurch Verpackungsmüll eingespart werden.

