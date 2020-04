Sie wollen Ihre Eigentumswohnung schnellstmöglich auf dem Wohnungsmarkt verkaufen?

Sie möchten gerne den bestmöglichen Kaufpreis für Ihre Eigentumswohnung erzielen? Dann haben wir für Sie folgende hilfreiche Tipps, damit Sie an Ihr Ziel kommen.

Entgegen vieler Meinungen muss manvor dem Verkauf des Eigenheimes nicht unbedingt

viel Geld investieren, um einen höheren, besseren Verkaufspreis zu erzielen. Es gibt einige Tricks, die man anwenden kann, um sein Anwesen zu verschönern. Diese Ideen können Sie auch dann verwenden, wenn Sie Ihre Wohnung möglicherweise nicht verkaufen möchten. Wenn Sie in München einen Immobilienmakler benötigen, wählen Sie Carpaten Immobilien – Ihre Wohnung oder Ihr Haus findet so leichter einen Käufer (oder Mieter).

Ein größerer Raum – wie unendliche Weite…

Verwenden Sie kleinere Möbel, um die Wohnung geräumiger aussehen zu lassen. Ein kleineres Bett, kleinere Tische im Wohnzimmer – nur als Beispiel.

Es werde Licht! – Oder auch: Mehr Licht!

Wenn das Licht in der Wohnung sehr schwach ist, investieren Sie in zusätzliche Lampen oder tauschen Sie die Leuchtmittel aus, um die Wohnung heller und damit freundlicher zu gestalten!

Unangenehmer Geruch? Es muss nicht gleich Weihrauch sein…

Der Geruch von Schimmel, Feuchtigkeit oder Schmutz kann selbst die anspruchslosesten Käufer entfernen. Seien Sie von Anfang an ehrlich zu den Käufern und sprechen Sie das Problem direkt an! Wie heißt es: Ehrlich währt am längsten!

Reinigung? Sauberkeit ist die Vorspeise des Auges!

Wenn es um die Hygiene eines Hauses geht, hat dies immer Einfluss auf den Preis einer Immobilie. Stellen Sie sicher, dass Sie saubere Teppiche, duftende Handtücher, schöne und saubere Kissen haben. Staub und Schmutz kann für viele Käufer abschreckend sein. Von der Haustür über Treppenhaus bis zur Wohnungstür – der erste Eindruck vermittelt auch schon ein Bauchgefühl beim Käufer.

Zeigt her Eure Schuhe… – kein Witz!

Wenn Sie einen guten Schuster haben, erzielen Sie einen höheren Kaufpreis für Ihre Wohnung. Klingt vielleicht komisch, ist aber so… Warum? Weil das Auge – wie beim Menu im Restaurant – einfach ein Geschmacksverstärker ist. Auch wenn es sich um eine extravagante Veränderung handelt, werden Sie feststellen, dass es sich lohnt. Investieren Sie daher in teure Schuhe, stellen diese im Flur an eine Wand, oder tragen Sie diese bei der Besichtigung. Eine andere Lösung: Zeigen Sie einfach die schönsten Schuhe, die Sie besitzen und verstecken Sie die alten!

Die Axt im Haus … Stichwort: Reparaturen und Ersatz

Es lohnt sich, kleine Beträge zu investieren, um beschädigte Fliesen, Einbaugeräte, Lampen oder Schränke zu ersetzen. Sie werden sehen, wie der Wert Ihres Hauses in den Augen des Käufers erheblich steigen wird.

Viel Erfolg und nicht vergessen…. Details sind wichtiger als Sie denken!

Ihr Vertrauen ist bei Carpaten Immobilien in besten Händen.

