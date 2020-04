The Good Ginkgo – der neue Shop für nachhaltige Produkte

Ab April launcht das junge Start-up aus Berlin BTG Berlin Trade GmbH seinen eigenen Webshop. Dort werden biologische Superfoods, Algenprodukte und Proteine in Pulver, Tabletten und Kapseln angeboten.

BTG Berlin Trade GmbH ist ein seit April 2019 gegründetes Unternehmen in Berlin mit dem Ziel, die besten Superfoods auf dieser Welt, Konsumenten aus ganz Europa zugänglich zu machen. Dabei nutzen wir die neuesten Herstellungsverfahren, die die strengsten Qualitätskriterien (Bio, IFS, ISO, GMP) standhalten. Dabei versuchen wir uns ständig zu übertreffen, indem wir kontinuierlich an unseren Produkten optimieren, damit sie das beste Preis-Leistungsverhältnis für unsere Kunden bieten.

Durch die einzigartige Kombination aus wissenschaftlichem Forschungsgeist, Leidenschaft für natürliche Gesundheit und Fanatismus für Top-Produktdesign in unserem Team, wollen wir es schaffen, zu den besten in Europa zu gehören.

Wenn unsere Kunden nicht 100% zufrieden sind, erstatten wir ohne Wenn und Aber alles zurück. Unsere Richtlinie ist es unsere Kunden so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen.



Welche Marken gibt es von der BTG

BioNutra: BioNutra steht für biologische Produkte, die Gesundheit und Freude bringen sollen. Wir legen großen Wert auf natürliche, nachhaltige und fair hergestellte Produkte. Unser Ziel ist es unseren Kunden die besten Superfoods weltweit zueinem Preis anzubieten, den sich möglichst viele leisten können.

Sanutra: Sanutra steht für sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel, die das Neueste aus der Forschung mit der Kraft der Natur vereinen. Mit unserem Expertenteam aus Wissenschaftlern und Naturheilkundlern wollen wir Produkte anbieten, die qualitativ hochwertig sind und eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben.

Saigon Special: Saigon Special steht für hochwertige Naturprodukte aus Vietnam. Wir wollen dazu beitragen, dass mehr Menschen gute und gesunde Lebensmittel aus Vietnam kennenlernen. Dabei sind wir direkt vor Ort, sprechen mit den Bauern und prüfen persönlich die Qualität jedes unserer Chargen, um das beste Produkt zu fairen Preisen zu bekommen.

Warum gibt es jetzt einen neuen Shop

Mit www.goodginkgo.com wollen wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, direkt mit uns in Kontakt zu treten und Produkte von unseren Marken aus erster Hand zu bekommen. Wir werden die Möglichkeit haben, unsere Kunden besser kennenzulernen und gezieltere Angebote zu machen. Langfristig möchten wir die Meinung unserer Kunden noch stärker in unsere Produktentscheidungen einfließen lassen. Für unsere Kunden bedeutet das bessere Produkte und Angebote, sowie schnelleren Kundensupport und individuelle Betreuung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BTG Berlin Trade GmbH

Herr Long Duc Nguyen

Wilhelminenhofstr 89a

12459 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 24531456

web ..: http://www.btg.berlin

email : info@btg.berlin

BTG Berlin Trade GmbH ist eine international agierende Handels-und Beratungsfirma. Unsere Hauptkompetenz liegt in der Vermarktung von biologischen Superfoods und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel online in Deutschland und Europa. Wir verfügen über starke Partner in China und Vietnam, wo wir die Einführung und den landesweiten Vertrieb dieser Produkte gewährleisten können.

