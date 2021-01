BALKAN BIZZNIS – Interessante Mischung aus Wirtschaftsbuch und Realsatire

Ivana Brnadic beleuchtet in „BALKAN BIZZNIS“ die Unterschiede zwischen Balkan und Deutschland – und wie eine fruchtbare Arbeit gelingen kann.

Die Leser lernen in diesem Buch Charaktere wie Inga Bergof, eine Angestellte der Firma Nebelungen GmbH & Co. KG, kennen. Ihr Fachgebiet ist Projekt Management. Doch wie verkauft man Nebel und reicht der Stempel „Made in Germany“ aus, um selbst auf wirklich herausfordernden Märkten erfolgreich zu sein? Inga reist in den Balkan, um dort neue Möglichkeiten für ihr Unternehmen zu erschaffen. Doch im Balkan läuft alles ein wenig anders ab als in Deutschland. Sie trifft dort auf Emanuel Stoleg, dessen Aufgabe es ist sofort all ihre Vorurteile zu eliminieren, die auf den

(Un)wahrheiten über Balkanleuten basieren. Er will auf diese Weise die Möglichkeit auf eine Zusammenarbeit eröffnen. Doch wird das gut gehen? Das Buch ist zwar fiktiv, aber wurde sowohl von realen Menschen als auch von Ereignissen inspiriert, die auf der Welt Spuren hinterlassen haben. Es ist eine dünne Grenze zwischen der Realität und der Unwirklichkeit und sorgt genau deswegen für viel Lesespaß!

Der Roman „BALKAN BIZZNIS“ von Ivana Brnadic ist ein Muss für jeden Liebhaber gepflegten Humors und Realsatire aber auch für alle, die an einem Wirtschaftsbuch der anderen Art interessiert sind. Es werden in dem Buch die Stereotypen des Balkans und Deutschlands gepflogen und humorvoll kommentiert. Die Dynamik der Handlung und der ständige Wechsel der Perspektiven ein- und derselben Szene aus der Sicht der unterschiedlichen Protagonisten sorgen für eine kurzweilige Lektüre. Es kann durchaus auch geschehen, dass die Leser das Buch so unterhaltsam finden, dass sie es am Stück verschlingen werden.

„BALKAN BIZZNIS“ von Ivana Brnadic ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20409-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

