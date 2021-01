Reise ins Land der Monster – Eine moderne Parabel

Roland Greis regt die Leser mit „Reise ins Land der Monster“ zum Nachdenken über die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen an.

Gelbe Monster, die von menschenähnlichen Wesen gelenkt werden, dringen immer tiefer in den Amazonas ein und kommen dem Heim der Ureinwohner näher. Sie hinterlassen Zerstörung und scheinen unbesiegbar zu sein. Als die Ureinwohner erkennen, dass echte Menschen hinter dieser Katastrophe stecken, entschließt sich ein Heiler des Stammes dazu, in die Welt derer, die dabei sind mit dem Regenwald die Lebensgrundlage aller Menschen zu zerstören, zu reisen. Er will verstehen, was hinter dem selbstmörderischen Irrsinn steckt, der die zivilisierte Welt erfasst hat. Was ist die Ursache dieser Krankheit, was nährt sie und treibt sie voran? Aus der Sicht der Bewahrer der Erde, der Menschen, die seit Jahrtausenden von ihr leben ohne sie zu zerstören, versucht diese Parabel zu zeigen, was Menschen dazu bringt, weiter an ihrem eigenen Untergang zu arbeiten.

Die Parabel „Reise ins Land der Monster“ von Roland Greis wurde für die vielen jungen und alten Menschen geschrieben, die nicht länger zusehen können, wie ihre Zukunft verspielt wird. Die Geschichte regt die Leser zum Nachdenken darüber, wie sie selbst eine Rolle spielen könnten, um diesen Planeten zu retten, an und macht auf das Ausmaß der Zerstörung im Regenwald aufmerksam. Die Handlung macht betroffen und wird so manchen Lesern die Augen öffnen.

„Reise ins Land der Monster" von Roland Greis ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21864-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

