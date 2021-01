Lyrik und Musik – Textbuch voller Liederzyklen

Prof. Dr. Siegfried Zabransky stellt in „Lyrik und Musik“ seine Lieder zu Gedichten von Goethe, Heine, Hesse und mehr vor.

Gefühle und Gedanken, oft aber auch komplette Geschichten, werden gerne verdichtet. Lyrik ist seit langer Zeit ein fester Bestandteil der deutschen Literatur. Ursprünglich wurde Lyrik von Musik begleitet (daher stammt auch der Name), doch dies ist heutzutage meist nicht mehr der Fall. Der Autor dieses Buches dachte sich „Warum eigentlich nicht?“ und machte sich an die Arbeit, um einige bekannte und auch weniger bekannte Gedichte zu vertonen. Die Worte werden zur Musik. Die Melodien des Autors halten sich eng an die Texte der Gedichte. Mit den Stilmitteln des New Orleans und Swing, aber auch im Walzertakt, erklingen auf diese Weise bekannte Texte auf neue Art.

Das Buch „Lyrik und Musik“ von Prof. Dr. Siegfried Zabransky enthält die von dem Autor vertonten Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke, eigene Gedichte des Autors und Verse von Dichtern/innen aus der Zeit der Romantik und später. Die Gedichte von Hermann Hesse werden aufgelistet, die Texte können aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht aufgeführt werden. Zu den Gedichten von Goethe und Rilke werden zudem Angaben zur Interpretation und Entstehung zitiert. Eine ausführliche Darstellung der Biografien der Autoren würde den Rahmen dieses Buches sprengen, deswegen können interessierte Leser auf der Homepage www.sigihom.de zu diesem Thema zahlreiche Literaturhinweise und Zusammenfassungen zu finden.

„Lyrik und Musik" von Prof. Dr. Siegfried Zabransky ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22128-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

