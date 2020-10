Unterrichtsmaterial Klassische Musik von Peter Bach

Eine neue Homepage ist „Unterrichtsmaterial Klassische Musik“. Eigentlich müsste sie „Unterrichtsmaterial Populäre Klassik“ heißen.

Unterrichtsmaterial Klassische Musik. Unterrichtsmaterial Populäre Klassik. Unterrichtsmaterial junge, populäre klassische Musik. Leicht macht es sich der Bach-Buchautor und wie er sich selbst nennt, „Bach-Malbuch-Erfinder“, Peter Bach jr. nicht: Unterrichtsmaterial für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten, ist seine jüngste Idee, die er mit dem Verlag seiner Ehefrau Renate verwirklicht.

Johann Sebastian Bach ist die Mission der beiden Bachs aus dem Weinort Flein bei Heilbronn. Dessen Werk und dessen Leben noch mehr in der Welt zu verbreiten … dazu erschuf Peter Bach jr. mehrere Homepages, zum Beispiel auch eine für Kinder, er schrieb eine Bach-Biografie für Kids und er stellte eine weitere kleine liebenswerte Publikation für Erwachsene zusammen: Briefe, die Schülerinnen und Schüler in Grundschulen an den Komponisten aus Thüringen verfassten. Alle Publikationen sind im Verlag „Bach 4 You“ zu erkunden und zu bestellen. Dazu bietet das winzige Unternehmen über 100 Musikkalender an und ist damit der einzige spezialisierte Wein- und Musikkalenderverlag auf der Erde.

Eine Sendung auf n-tv, dem Nachrichtensender, inspirierte Bach. Es ging um das Portal „Lehrermarktplatz.de“, das kreative Lehrer und solche verlinkt, die gerne liebevoll gestaltetes Unterrichtsmaterial „recyceln“ würden. Sie führt das Portal zusammen. Und weil auch dort unter dem Suchbegriff „Unterrichtsmaterial Klassische Musik“ eigentlich nur Information über einige der Superstars der Komposition angeboten wird, niemand aber eine unterhaltende Unterlage „Was ist eigentlich klassische Musik?“ vorstellt, wollte Bach diese Herausforderung annehmen und die Angebotslücke schließen.

Schnell wurde beim Check des damaligen Angebotes und der Definitionen klar: „Was ist klassische Musik?“ lässt sich praktisch nicht beantworten. Bach fand heraus, dass man sich der Antwort annähern muss. Vorsichtig. In derselben Zeit, kurz bevor die Homepage „Unterrichtsmaterial Klassische Musik“ entstand, war eine andere Website fertig geworden. Sie befasste sich einzig mit der Antwort auf die Frage „Was ist klassische Musik?“. Sie diente Bach im Anschluss dann dazu, ganz direkt zu versuchen, Lehrer anzusprechen. Mit dem Portal „Lehrermarktplatz“ wurde vereinbart, dass Bach sein Angebot dort offerieren kann und gleichzeitig auf eigenen Homepages.

Für eine kleine Schutzgebühr von EUR 9,90 können Lehrerinnen und Lehrer ab sofort das 14-teilige Unterrichtsmaterial herunterladen. Es besteht aus einer Hausaufgabe, einem Test (Klassenarbeit), einer Liste mit Antworten und Info sowie einem Video, das die Antworten moderiert, einer Kollektion an Bach-Musik, Vorschlägen, andere klassische Komponisten und deren Werke zu einer Playlist zusammenzustellen. Es endet mit der Vorlage für Siegerurkunden, dem Download der Bach-Biografie als Hörbuch oder für Smartphone oder Tablet und schließt mit dem „Dankeschön“ der Bachs an den Lehrer oder die Lehrerin: mit einer Bach-Zitate-Kollektion, untermalt mit Bach-Musik. Das ganze Unterrichtsmaterial ist für Distance Learning so gut geeignet, wie für den Präsenz-Unterricht und sogar einen Mix aus beidem ist möglich. Darüber hinaus ist dieses Unterrichtsmaterial nachhaltig umweltschonend. Auch in anderen Ländern, vornehmlich in den USA will Bach sein „Unterrichtsmaterial Klassische Musik“ zusätzlich über eine spezielle, neue englischsprachige Website anbietet.

