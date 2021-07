IGNATIUS VON MANRESA – Ein Epos zur Sinnfindung

Kai-Uwe Wegners Protagonist verliert in „IGNATIUS VON MANRESA“ all seine Lebensfreude und findet diese auf eine natürliche, aber trotzdem ungewöhnliche Weise wieder.

Ignatius von Manresa lebte wie die meisten Menschen ein Leben in Dunkelheit und Unwissenheit. Doch im Alter von 40 Jahren erkrankte er schwer und lag viele Wochen zwischen Leben und Tod. Er wurde sogar einige Stunden für tot angesehen. Doch schließlich überwand er seine Krankheit und kam wieder zu Kräften. All dies führte jedoch dazu, dass sich in ihm ein Wandel vollzogen hatte. Alles, was ihm früher Freude bereitet hat, machte ihn nicht mehr fröhlich: weder seine Kinder noch seine Frau oder irgendwelche Tätigkeiten. Nach einigen Jahren beschloss er, dass es so nicht weiter gehen kann und er verlässt seine Heimat, um in den Bergen seine Lebensfreude erneut zu finden. Es folgten einige Jahre, in denen er in der Natur ein vollkommen anderes Leben führte, doch wohin würde ihn das leiten?

Das Buch „IGNATIUS VON MANRESA“ ist ein Bekenntnis des Autors Kai-Uwe Wegner zu seinen eigenen Werten. Es ist ein Versuch, einer erkrankten Gesellschaft neue Werte an die Hand zu geben. Es ist eine Verherrlichung der Mutter Erde, die in der modernen Welt von allen Seiten ausgebeutet und zerstört wird. Und vor allem ist es ein Bestreben, dem Menschen ein neues Ziel zu geben. Leser, die durch Literatur gerne zum Nachdenken angeregt werden und sich auch über die Zukunft des Planeten Sorgen machen, werden dieses Buch sehr genießen.

„IGNATIUS VON MANRESA" von Kai-Uwe Wegner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33316-1 zu bestellen.

