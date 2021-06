Texte von Herz zu Herz – Inspirierende Geschichten für ein selbstbestimmtes Leben

Mit ihrem neuen Buch „Texte von Herz zu Herz“ möchte die Autorin Maike Sbresny dazu ermutigen, bestehende Ängste zu überwinden, um sich ein authentisches Leben aufzubauen.

Die Autorin Maike Sbresny zeigt in ihrem neuen Buch, wie man sich aus der Gefangenschaft seiner Ängste befreien und aus dem Herzen heraus leben kann. Am Ende der Reise wartet dann eine Belohnung in Form der wahren Erfüllung. Als Inspiration hat Maike Sbresny 58 kurze Texte geschrieben, die direkt aus ihrem Herzen kommen. Sie möchte die Herzen ihrer Leserschaft berühren und sie an die Liebe und das Leben erinnern.

Ein tolles Buch für alle, die wissen wollen, was das Leben noch alles zu bieten hat. Für jene, die sich nach Lebendigkeit, Abenteuern, nach Liebe und Leidenschaft sehnen.

Die Autorin Maike Sbresny wurde 1989 geboren und ist seit ihrer Kindheit auf der Suche nach dem wahren Leben. Schon immer sehnte sie sich nach Abenteuern, Liebe und Leidenschaft. Lange Zeit konnte sie all das nirgends finden. Eines Tages gelang es ihr, ihr Herz zu öffnen und sie fand das Leben in all seiner Pracht. Ihre Erkenntnisse möchte sie in Form von Inspirationen nun an ihre Leser weitergeben.

„Texte von Herz zu Herz" von Maike Sbresny ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27912-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

