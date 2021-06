Mein Jahr mit Mama und dem Jackpot – Mitreißender und faszinierender Roman über ein Mutter-Tochter Duo

„Mein Jahr mit Mama und dem Jackpot“ ist ein unterhaltsames, facettenreiches und hochaktuelles Buch von Sharon Wunsch. Eine Tragikomödie mit überbordender Dynamik und rabenschwarzem Humor.

Für Constanze, die Heldin des Romans, geht ein Traum in Erfüllung. Sie gewinnt 68 Millionen Euro im Eurojackpot. Von nun an kann sie alles, was sie sich erträumt hat, aus der Portokasse bezahlen. Doch Constanze, die eher mit einem pragmatischen Naturell ausgestattet ist, hat ihre Rechnung ohne ihre Mutter gemacht. Brenda engagiert sich mit dem Geld ihrer Tochter zum Schutz gefährdeter und vom Aussterben bedrohter Tiere in Asien und Afrika. Der Kampf gegen die Wilderei bringt den Damen die Wildtier-Mafia vor die Tür. Als es dann noch eine Leiche im Keller gibt, ist das Chaos perfekt. Doch Brenda hat einen rettenden Einfall. Sie entwickelt eine grandiose Idee, um den Drahtziehern dieses Millionengeschäftes eines Lektion zu erteilen, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Die Autorin Sharon Wunsch wurde in Hamburg geboren und lebt seit 1980 in Berlin. Eine Stadt, die sie den Heimathafen fast vergessen lässt, auch wenn ihr nordisches Licht nie ganz verlöschen wird. Seit 2009 ist sie in der glücklichen Lage, ihrer Leidenschaft folgen zu dürfen und schreibt Romane.

„Mein Jahr mit Mama und dem Jackpot“ von Sharon Wunsch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30409-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Liberalismus neu gefasst – Eine neue Definition eines klassischen Begriffs