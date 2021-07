Spica – Zauberhafter Fantasy-Roman

Bettina Hermann präsentiert Fantasy-Fans mit „Spica“ ihr gelungenes Erstlingswerk, das voller Magie, Dämonen und spannender Überraschungen steckt.

Spica wuchs an einem friedlichen Ort, an dem Häuser nah nebeneinander stehen, auf. Sie lebte in einem friedlichen, fast scheuen Tal, das inmitten gewaltiger Berge, wie eine Nuss in ihrer Schale, liegt. Spica lebte dort, bis sie erwachsen war. Sie verdiente sich in einem Gasthaus ihren Lebensunterhalt. Der Tod ihrer Mutter und das Verschwinden ihres Vaters und ihres Bruders lasten sehr auf ihren Schultern, doch sie lässt sich nicht davon abhalten, ihr Leben dennoch so schön zu gestalten wie möglich und nach ihrem Glück zu suchen. In einer stürmischen Nacht wird ihr Leben jedoch auf den Kopf gestellt. Es tauchen drei in dicke Kapuzenmäntel gehüllte, unbekannte Männer im Gasthaus auf. In Spicas Leben verändert sich schlagartig alles.

Legenden werden in dem mystischen Fantasy-Roman „Spica“ von Bettina Hermann zu Wahrheiten und Feinde zu Freunden. Es ist die Art Roman, die den Lesern ermöglicht, komplett in die Welt der Charaktere einzutauchen und sich selbst für eine Weile vollkommen im Geschehen zu verlieren. Wer den Abenteuern von Spica folgt, der kann seine eigenen Sorgen für einige Stunden hinter sich lassen und fantasievolle Unterhaltung genießen. Die im Jahr 2003 geborene Autorin fing im Alter von nur 17 Jahren während ihres Abiturs mit dem Schreiben des Romans an und beendigte ihn innerhalb von nur einem Jahr. Das Ergebnis ist ein Roman, der Fantasy-Fans begeistern wird.

„Spica" von Bettina Hermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30093-4 zu bestellen.

