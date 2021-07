Gedankenkleckse – Autobiografische Texte und spirituelle Beratung

Johannes S. Huber stellt in „Gedankenkleckse“ Fragen über das Leben und teilt die Einsichten, die er in seinem eigenen Leben gewonnen hat, mit den Lesern.

Dieses neue Buch beinhaltet Gegebenheiten auch aus den jungen Jahren des Autors. Es berichtet von Gegebenheiten aus dem „Hexenhaus“, in dem er zurzeit lebt. Es stellte sich dem Autor die Frage: Sind in diesem Haus mediale Motten im Keller? Motten, die per Telepathie zueinander reden? Der Autor dieser Frage nach und teilt seine Funde mit den Lesern. Er gibt ihnen auch kleine, feine Einblicke in seine interessanten Reisen in den fernen Osten. In diesem autobiografischen Band reflektiert er auch über ein für ihn einzigartiges Seilbahnphänomen. Im Bezug dessen hat er voraus geschrieben, dass einiges auf dieser Erde stillstehen wird, wenn sich der Mensch und dessen Politik nicht liebevolleren Ebenen bedient. Lügen haben in den Augen des Autors auf jeden Fall kurze Beine.

Die Leser tauchen in „Gedankenkleckse“ von Johannes S. Huber auf rund 130 Seiten in die Gedankenwelt des Autors ein. Er wurde am 20.07.1973 in Italien geboren. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er an der Yoni-Fachakademie eine ganzheitliche Massageausbildung zum Heilmasseur und Heilbademeister und spezialisierte sich zum Ayurvedatherapeut. Er erwarb dann den Abschluss als Pflegeassistent an der Landesfachschule für Sozialberufe in Bozen, den er 2012 als Pflegeassistent für den Operationssaal erweiterte. Seit 2002 arbeitete er als angestellter Masseur und selbständig in eigener Massagepraxis in Brixen sowie als Lagerungspfleger im Krankenhaus.

„Gedankenkleckse“ von Johannes S. Huber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33927-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stefan Kühn: Steigende Inflationsraten – Wie gut sind die Notenbanken in der Inflationsbekämpfung?