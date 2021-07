Meine SoulFood Journey – Authentische Einblicke in das Leben mit Essstörungen

14 Menschen teilen in Kira Sieferts und Isabell Mezger-Schumanns „Meine SoulFood Journey“ Geschichten über ihre Essstörungen und ihre Heilungswege.

In diesem neuen Buch geben verschiedene Autoren authentisch, offen und ehrlich tiefe Einblicke in ihren persönlichen Weg durch die eigene Essstörung. Das Buch will vor allem die Botschaft, dass Heilung möglich ist, vermittelt und setzt somit ein wichtiges Zeichen für alle Menschen mit einer Essstörung. Mit unterschiedlichen Geschichten zeigen die Autoren, dass jede Frau und jeder Mann eine Essstörung überwinden kann. Auf circa 250 Seiten finden die Leser 14 individuelle Geschichten von Frauen und Männern, für die ihre Essstörung als Wegweiser zurück zu sich selbst und zu innerem Frieden gedient hat. Die Leser können sich von diesen Geschichten inspirieren lassen, um mutig ihren eigenen Weg zu gehen. 14 Frauen und Männer haben sich für dieses Buch über mehrere Monate regelmäßig Zeit zum Schreiben genommen und teilen ihre persönlichen Erfahrungen mit der Welt.

Mit dem Buch „Meine SoulFood Journey“ zeigen Isabell Mezger-Schumann und Kira Siefert den Lesern zudem, dass sie nicht alleine sind. Sie gewinnen Geschichten neue Selbsterkenntnisse und entwickeln Neugier, Offenheit und Freude für das, was sie durch ihre Essstörung auf ihrem Lebensweg entdecken dürfen. Die Geschichten handeln von Perfektionismus, Selbsthass, Kontrolle, Essen, Nicht-Essen, Kalorien-Tracking, Triggern, verzerrter Selbstwahrnehmung, Gefühlswelten und Erwartungen an sich selbst und den eigenen Körper. Es geht den Herausgebern in erster Linie um die tiefgründigen Themen, mit denen sich Menschen auf dem Weg durch eine Essstörung beschäftigen dürfen.

„Meine SoulFood Journey“ von Isabell Mezger-Schumann und Kira Siefert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30941-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

