Mbwa wa Africa – Einblicke in das Leben von Straßenhunden in Tansania

Jessica Hofmann berichtet in „Mbwa wa Africa“ von Straßenhunden, Freiwilligenarbeit und Tierrettung in Afrika.

Dieses neue Buch erzählt den Lesern die fast unglaubliche, aber durchaus wahre Geschichte vom Leben zweier junger Straßenhunde in Tansania, die nach dem Tod ihrer Mutter gemeinsam mit ihren Geschwistern verzweifelt versuchen zu überleben. Nach Kämpfen mit der Realität und sich selbst haben sie endlich das Glück von den Helden von Mbwa wa Africa Animal Rescue gerettet zu werden. Doch werden sie jemals ein „Für-Immer-Zuhause“ finden und somit ein glückliches Hundeleben leben können? Die Geschichte wird aus der Perspektive einer der Welpen erzählt und erlaubt den Lesern so, tief in die Welt dieses armen Tiers einzutauchen.

Das sowohl bewegende als auch informative Tierrettungs-Buch „Mbwa wa Africa“ von Jessica Hofmann ist eine ganz besondere Lektüre für Hunde-Liebhaber. Die Autorin wurde am im Jahr 1999 und studiert derzeit Psychologie. Sie schreibt Bücher, Geschichten, Gedichte und vieles mehr schon seit ihrer jüngsten Kindheit. Dieses Buch ist ein Herzensprojekt zugunsten des Tierheims „Mbwa wa Africa Animal Rescue & Kennels“ in Arusha, Tansania, in dem sie mehrere Monate als Freiwillige gearbeitet hat. Auch ihre eigene Hündin Ellie kommt aus diesem Tierheim.

„Mbwa wa Africa" von Jessica Hofmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-30673-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

