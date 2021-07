Die Mär vom interkulturellen Lernen – Eine fragmentarische Annäherung

Oliver Kustner regt die Leser mit „Die Mär vom interkulturellen Lernen“ zum Nach- und Umdenken über ein komplexes Thema an.

In kurzen Beiträgen stellt Autor Oliver Kustner, selbst seit Jahren Business-Coach und interkultureller Trainer, scheinbare Gewissheiten des interkulturellen Lernens in Frage. Einerseits gehört interkulturelles Lernen zweifelsohne zu den „social skills“, die in dieser Zeit notwendig sind, anderseits handelt es sich nicht um eine Kompetenz, die einfach oder auf Knopfdruck zu erlernen ist. Interkulturelles Lernen wimmelt nur so vor Ungewissheiten, Widersprüchen und scheint an der Komplexität des Themas zu scheitern. Gerade deswegen aber ist es in den Augen des Autors ein so spannendes Thema. Denn auch kulturelle Begegnungen sind ungewiss, widersprüchlich und komplex.

Wer für den Umgang mit Diversität einfache, homogene Lösungen sucht, ist bei dem Buch „Die Mär vom interkulturellen Lernen“ von Oliver Kustner an der falschen Adresse, denn die Leser werden vielmehr angeregt, ihre eigene Sicht auf kulturelle Vielfalt zu hinterfragen. Der im Jahr 1967 geborene Autor ist Berater, Business-Coach und selbst als interkultureller Trainer tätig. Den Bildungswissenschaftler fasziniert die Auseinandersetzung mit dem scheinbar „Normalen“ und den angeblichen Gewissheiten der heutigen Gesellschaft. Er schreibt dabei nicht in den multikulturellen Hotspots der Republik, denn er wohnt und arbeitet wahlweise im Dreiländereck um Aachen oder in der Gegend seiner Herkunft nahe Nürnberg.

„Die Mär vom interkulturellen Lernen" von Oliver Kustner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-8718-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

