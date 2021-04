Folge dem Kompass deines Herzens – Einblicke in ein Leben mit Anorexie

Nathalie Weber teilt in „Folge dem Kompass deines Herzens“ die Geschichte ihres Weges aus der Essstörung heraus.

Als Teenager rutschte Nathalie Weber in die Anorexie. Sie konnte nach dem Erreichen ihres ursprüngliches Gewichtsziel nicht aufhören, abzunehmen. Sie war in den Teufelskreis der Anorexie geraten. Ihr Alltag war von Gedanken über Essen und Nicht-Essen, der Kontrolle und genauen schriftlichen Dokumentation ihres Essverhaltens und von Zwängen in Bezug auf die Nahrungsaufnahme bestimmt. Nach zwei Jahren mit Anorexie entschied sie sich aus eigenem Willen heraus dazu in eine Klinik zu gehen. Die stationäre Behandlung war ein sehr wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur Heilung. Nach dieser Behandlung war sie jedoch nicht sofort komplett gesund. Sie war zwar zufrieden, stellte aber im Nachhinein fest, dass sie in gewisser Hinsicht noch ein Stück der Anorexie in sich trug, auch wenn sie keinen Rückfall hatte. Drei Jahre nach ihrem Klinikaufenthalt konnte sie sagen, dass sie komplett geheilt war.

Damit ist die Geschichte, die Nathalie Weber in „Folge dem Kompass deines Herzens“ teilt, aber nicht zu Ende. Denn ihre Vergangenheit hatte einen Einfluss auf die Zukunft: Während der Jahre mit der Anorexie war ihr durchaus bewusst, dass eine durch das starke Untergewicht ausbleibende Periode zu einer Unfruchtbarkeit führen kann. Damals war das aber noch kein Thema. Viele Jahre später, als der Kinderwunsch eintrat und unerfüllt bliebt, musste sie im Jahr 2019 erneut therapeutische Hilfe suchte.

„Folge dem Kompass deines Herzens“ von Nathalie Weber ist eine bewegende Lektüre für alle, die selbst mit Anorexie kämpfen oder diese Erkrankung besser verstehen möchten.

„Folge dem Kompass deines Herzens" von Nathalie Weber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20139-2 zu bestellen.

