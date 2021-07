Glendalough – Historischer Liebesroman

Rita de Monte erzählt in „Glendalough“ die fiktive Geschichte rund um den charismatischen Kevin von Glendalough.

Coemalla ist eine Königstocher und die Mutter von Kevin von Glendalough. Ihr wurde bereits bei Kevins Geburt prophezeit, dass er einmal ein berühmter Anführer sein würde. Nach seiner Ausbildung zum Priester im Kloster Kilnamanagh, zieht er im 7. Jahrhundert n. Chr. mit einer Handvoll seiner treuesten Anhänger und Freunde, in die Wicklow Mountains und lässt sich in einem wunderschönen Tal mit zwei Seen nieder. Liebe und Intrigen unter Priestern, säumen seinen steinigen Weg. Doch seine Freunde halten zu ihm und bauen mit ihm zusammen ein spirituelles Klosterzentrum auf, welches weit über die Grenzen Irlands hinaus bekannt wird. Viele Paare finden sich in Glendalough, bekommen ihre Kinder und arbeiten weiter an Kevins Traum, während dieser sich, nach dem Mord an seinem besten Freund Ian, immer mehr in die Einsamkeit zurück zieht.

Das Buch „Glendalough“ von Rita de Monte ist ein spannender Irland Roman voller Romantik und Drama, der in keinem Bücherregal fehlen sollte. Die Autorin liefert ihren Lesern auch mit ihrem neusten Buch viel Lesespaß. Bisher erschienene Titel beinhalten u.a. „Aurelia – Flammendes Herz“ (Auftakt einer Pferde-Saga) und „Am Anfang des Regenbogens“ (eine Autobiografie). Die Autorin wurde 1961 in Ravensburg / Oberschwaben geboren.

Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau arbeitete sie in verschiedenen Branchen im käufmännischen Bereich, bis sie 1993 in einer Tierklinik kaufmännische Verwaltungstätigkeiten übernahm. Nebenher bildete sie sich als Tierheilpraktikerin weiter.

2014 schied sie krankheitsbedingt dort aus und lebt nun mit ihren vielen Tieren sehr zurückgezogen in einem kleinen Holzhaus, oberhalb eines Naturschutzgebietes. Inzwischen arbeitet sie als selbständige Lebensberaterin und Autorin und engagiert sich nebenbei für den Tierschutz.

„Glendalough“ von Rita de Monte ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33191-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

