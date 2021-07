Das Leben ist zerbrechlich – 16 authentische Kriminalfälle aus Sicht eines Richters

Wolfgang Backen beschreibt in „Das Leben ist zerbrechlich“ wahre Kapitalverbrechen und welche Folgen diese für die Täter hatten.

Dieses neue Buch ist von dem ehemaligen Strafrichter Wolfgang Backen geschrieben, der viele Jahre u.a. über Totschläger sowie Mörder geurteilt hat und der dabei zwangsläufig immer wieder in menschliche Abgründe blicken musste. Dabei begegneten dem Juristen höchst unterschiedliche Charaktere und äußerst facettenreiche Verbrechen. Anhand der hier geschilderten 16 Fälle werden verschiedene Straftaten und Täter porträtiert. Die Leser erfahren dabei u.a., wie ein Schwurgericht auf die Besonderheiten der Täter und ihrer Taten reagiert. Bei jeder Entscheidung über die Schuld und die Sanktion trägt das Gericht eine hohe Verantwortung, denn ein Urteil ist ein sehr nachhaltiger Eingriff in das Leben eines Menschen. Eine lebenslange Strafe oder eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bedeutet das Aus von Freiheit und Selbstbestimmung.

Wolfgang Backen möchte seine Leser mit seinem spannenden Buch „Das Leben ist zerbrechlich“ an seinen Erinnerungen teilhaben lassen. Die Leser erhalten einen authentischen Blick auf die Menschen, denen schwerste Verbrechen zur Last gelegt wurden. Sie können die anschließenden Urteile selbst beurteilen und sich eine eigene Meinung über Gerechtigkeit und Sühne bilden. Der Autor zeigt auf anregende und verständliche Weise, nach welchen Kriterien ein Gericht urteilt und bestraft und auf welche Schwierigkeiten es dabei stößt.

„Das Leben ist zerbrechlich“ von Wolfgang Backen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32897-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

