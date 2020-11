Leben ohne Gluten – Selbsthilfe-Ratgeber für ein glutenfreies Leben

Jürgen Lang gibt Betroffenen in „Leben ohne Gluten“ hilfreiche Informationen und Tipps für ein glückliches und gesundes Leben – auch ohne Gluten.

Wer keine Produkte aus Weizen, Roggen, Hafer, Gerste oder Dinkel essen oder trinken darf, hat es mit weit mehr nur einer Unverträglichkeit oder Sensitivität gegen Gluten und Getreideprodukte zu tun. Es gilt nicht nur die eigene Ernährung umzustellen, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben steht Kopf. Die Herausforderung, ohne Gluten zu leben, besteht laut dem Autor dieses verständlichen Ratgebers darin, sämtliche Lebensmittel aus und mit einem glutenhaltigen Getreide konsequent zu meiden. Dabei gibt es allerdings einige Schwierigkeiten: So muss nicht jeder Glutengehalt in einem Lebensmittel angegeben werden und die Bezeichnung glutenfrei auf einer Lebensmittelverpackung nicht frei von Gluten bedeuten.

Die Leser lernen in „Leben ohne Gluten“ von Jürgen Lang, wofür die Kennzeichen und Hinweise auf Lebensmittelverpackungen stehen und wie man Gluten in einer Speise oder einem Getränk entdecken kann. Es geht zudem auch um die wichtige Frage, was man tun muss, um nicht ausgegrenzt zu werden oder sich ausgegrenzt zu fühlen. Dieses Buch ist ein Ratgeber für Menschen mit Zöliakie oder Glutensensitivität zur Selbsthilfe. Als selbst Betroffener kennt Jürgen Lang die Nöte und Fragen zöliakiekranker Menschen und hat gelernt, ohne Einbußen bei der Lebensqualität sicher glutenfrei zu leben.

„Leben ohne Gluten" von Jürgen Lang ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-9597-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

