I. M. Rahimov beleuchtet in „Religion und Strafe“ den Themenkomplex Bestrafung in Zusammenhang mit Religion.

Der Autor untersucht in seiner Monographie die verschiedenen Ansätze und Ansichten der prominentesten Vertreter der Weltreligionen zum Problem der Bestrafung. Eine Bestrafung folgt normalerweise einem Verbrechen. Beide Dinge sind miteinander verbunden, und ohne das Eine kann es laut dem Autor auch das Andere nicht geben. Das soziale Übel soll durch Bestrafung vermindert werden, doch man kann sehen, dass dies nicht wirklich funktioniert. Was jedoch hat Religion damit zu tun? Auf welche Weise sieht die Religion die Verbrechen und damit verbundenen Bestrafungen? Es lässt sich nicht verleugnen, dass die verschiedenen Weltreligionen historisch gesehen einen wichtigen Einfluss auf die Herausbildung und Entwicklung der Institutionen

Verbrechen und Strafe hatten – und genau dieser Einfluss wird in diesem Werken genauer betrachtet.

Das Buch „Religion und Strafe“ von I. M. Rahimov richtet sich an Studenten, Doktoranden und Lehrer der Rechtswissenschaften sowie für Philosophen, religiöse Führer und alle, die sich für die Problematik der Bestrafung interessieren. Zu beachten ist, dass es sich bei diesem Band um den abschließenden Band einer Pentalogie, die der Untersuchung des Phänomens „Verbrechen und Strafe“ gewidmet ist, handelt. Idealerweise sollten die Leser also mit den vorherigen Werken bekannt sein und diesen Band im Kontext der anderen vier Abhandlungen betrachten.

„Religion und Strafe" von I. M. Rahimov ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33273-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

