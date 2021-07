Das Theater in mir – Ein außergewöhnlicher Blick hinter die Kulissen des Lebens

Die Leser entdecken in Ralf Michael Papes „Das Theater in mir“ ein ganz besonderes Bühnenstück, das ein Teil des Lebens jedes Menschen ist.

Das Bühnenstück „Das Theater in mir“ wird in allen Menschen aufgeführt, nur ist es den meisten Menschen nicht bewusst. Die Charaktere und Handlungen aus diesem Buch basieren auf wahren Begebenheiten und Beobachtungen. Bei Jakob wagen die Leser zusammen mit dem Autor einen außergewöhnlichen Blick auf die „innere Bühne“ und die einzelnen Darsteller. Sie verfolgen seine Entwicklung, als er nach einer Krebs-Diagnose damit beginnt, sich seinem „inneren Theater“ mehr und mehr zuzuwenden. Die anderen Charaktere in diesem Buch beobachten die Leser in der realen Welt, wie sie sich durchs Leben schlagen, funktionieren, sich nach Liebe sehnen, manchmal auch nach einem Sinn fragen, ohne sich der Hintergründe dafür bewusst zu sein.

Die Leser werden durch die interessante Geschichte, die in „Das Theater in mir“ von Ralf Michael Pape erzählt wird, nicht nur unterhalten, sondern auch dazu angeregt, einen Blick auf ihr eigenes inneres Theater zu werfen. Der Autor wurde im Jahr 1963 in Duisburg geboren. Er ist Unternehmer und Führungskraft. Seit vielen Jahren begleitet er nebenberuflich Menschen im Rahmen von Seminaren und Workshops bei den Themen Meditation, Selbstfindung, Spiritualität, inneres Kind und innere Familie. Seit 2019 führt er zusammen mit seiner Frau Sigrid ein Seminarhaus in der Nordeifel.

„Das Theater in mir“ von Ralf Michael Pape ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33183-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

