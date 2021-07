Das Kind vom Sternensee – Eine zauberhafte Märchengeschichte

Melly Englebert erzählt in „Das Kind vom Sternensee“ eine Geschichte über ein ganz besonderes Findelkind, das voller Geheimnisse steckt.

Großvater Ben findet eines Nachts vor seiner Tür einen Korb mit einem kleinen Mädchen. Auf einem Amulett steht ihr Name: Shenandoah. Mit der Zeit fällt ihm auf, dass die Kleine ein großes Geheimnis mit sich trägt. An jeder Hand hat sie nur vier Finger und der kleine Körper wirft keinen Schatten. Sie kann mit Tieren sprechen und in ihren Träumen taucht immer wieder ein weißer Schmetterling auf. Diesen hatte Ben auch gesehen, als er das Kind vor seiner Tür gefunden hat. Doch was hat es mit dem Sternensee und dem Sternenschiff auf sich?

Melly Englebert, die Autorin des schön illustrierten Buchs „Das Kind vom Sternensee“, machte sich lange Zeit Gedanken über Fragen wie: „Wie werden wir eines Tages, wenn unsere Zeit gekommen ist, diese Welt verlassen? Werden wir für ein gutes, ehrliches Leben belohnt? Für negatives Verhalten vielleicht zur Rechenschaft gezogen?“. Aus diesem Grund ist die Geschichte von Großvater Ben und dem Sternenkind entstanden. Die im Jahr 1946 in Luxemburg geborene Autorin flog viele Jahre als Flugbegleiterin für die Deutsche Lufthansa auf internationalen Strecken. Sie kam dabei in Kontakt mit vielen Ländern, deren Kulturen und wundervollen, interessanten Menschen. Diese Zeit hat sie stark geprägt und alles Erlebte machte sie zu einem tief nachdenkenden Menschen. Die Antworten zu ihren unbeantworteten Fragen sucht sie in sich selbst, indem sie malt und schreibt. Zur Freude der Leser teilt sie mit diesem Buch nun eines der Ergebnisse.

„Das Kind vom Sternensee" von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33806-7 zu bestellen.

