Der Mann auf dem Mond – Ein fantasievolles Poesiebuch

Ewita nimmt die Leser in „Der Mann auf dem Mond“ auf eine Reise in die Welt der Poesie mit.

Dieses neue Buch voller Gedichte entstand auf Basis einer starken Inspiration durch einige besondere Menschen, die das Leben der Autorin auf anregende Weise berührten und zum Teil plötzlich in ihr Leben kamen und alles auf den Kopf stellten. Im Gedicht, das dem Buch seinen Titel geliehen hat, geht um den Mann im Mond und was er wohl denkt, wenn er verschiedene Teile des Planeten und die Menschen darauf betrachtet. Was macht ihn traurig? Und gibt es auf dem Planeten voller machtsüchtiger Herrscher und Länder, in denen Menschen kaum Rechte haben, auch etwas, das dem Mann im Mond seine Hoffnung zurück gibt? In anderen Gedichten geht es um die vielfältigsten Themen, so dass beim Lesen auf keinen Fall Langeweile aufkommen wird.

Das Poesieband „Der Mann auf dem Mond“ ist nach „Das tut dir gut“ die zweite poetische Veröffentlichung von Ewita. Die im Jahr 1979 geborene Autorin ist Krankenschwester, Sängerin, Unternehmerin und Mutter von drei Kindern. Inspiriert von ihren Erfahrungen und Begegnungen seit ihrer Emigration vor 20 Jahren, verfasst sie ihre Gedanken in Form von Gedichten. Sie lebt in Dortmund. Sie schaut hin, fühlt mit, zeigt sich selbst und andere Menschen – ohne Schminke und Lügen. Ihre Gedichte können laut Dr. phil. Hartmut Nowacki anderen Menschen dabei helfen, ihrer eigenen Wahrheit näher zu kommen.

„Der Mann auf dem Mond“ von Ewita ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32259-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eins mit mir – Yoga für Erwachsene Habla, Espanyol? No! – Biographische Reiseerlebnisse