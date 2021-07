Der Zyklus der Weltkulturen – Grundlinien einer esoterischen Kulturphilosophie

Manfred Ehmer zeigt in „Der Zyklus der Weltkulturen“ die frühen Weltkulturen der Erde auf.

In einer Folge kaleidoskopischer Bilder gehen die Leser in Manfred Ehmers neustem Buch auf eine Reise durch das Alten Ägypten über Mesopotamien, Indien und China bis zu den Indianerkulturen Mesoamerikas. Der Bogen der Darstellung spannt sich in den übersichtlich gestalteten Kapiteln von der Frühzeit legendärer Königsdynastien bis zur Gegenwart, wo sich in ersten Ansätzen eine neue Geisteskultur zu manifestieren beginnt. Die Frage nach dem kosmischen Ursprung der Weltkulturen, nach dem Erbe versunkener Kontinente und nach den Rätseln der Prähistorie stellt sich dabei ebenso wie die nach der Zukunft der Menschheit.

Leser, die sich sowohl für Philosophie als auch Geschichte interessieren, werden das Buch „Der Zyklus der Weltkulturen“ von Manfred Ehmer als eine anregende Lektüre sehen. Der Autor bemüht sich als wissenschaftlicher Sachbuchautor darum, den Lesern auf verständliche Weise die großen kulturgeschichtlichen Zusammenhänge aufzuzeigen und die alten Weisheitslehren für das 21. Jahrhundert neu zu entdecken. Mit Werken wie „Die Weisheit des Westens“, „Gaia“ und „Heilige Bäume“ hat sich

der Autor bereits als Kenner der westlichen Mysterientradition erwiesen, und mit „Das Corpus Hermeticum“ einen Grundtext der

spirituellen Philosophie vorgelegt. Er hat zudem auch lyrische Nachdichtungen (z.B. des berühmten „Hyperion“ von John Keats) veröffentlicht.

„Der Zyklus der Weltkulturen" von Manfred Ehmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10234-7 zu bestellen.

