Das Corpus Hermeticum – Eine moderne Übersetzung mit Kommentar

Manfred Ehmer liefert mit „Das Corpus Hermeticum“ eine moderne, deutsche Übersetzung, die dem esoterischen Charakter des Textes gerecht wird.

Der legendäre Thot Hermes, genannt Hermes Trismegistos, der „Dreimal Größte“, gilt als Begründer der Alchemie, die einen Weg spiritueller Natur- und Kosmos-Erkenntnis darstellt. Mit Zarathustra, Pythagoras und Platon zählt er zu den großen Geisteslehrern des Abendlandes. In zahlreichen Lehrgesprächen hat der Eingeweihte Hermes Trismegistos seine Schüler Tat und Asclepius in die Mysterien der Natur, des Kosmos und des Gottes-Wissens eingeführt. In diesem Buch, das ein Grundtext der spirituellen Philosophie ist, wird die gnostische Lehre des Hermes Trismegistos dargestellt, die unter der Devise stehen könnte: „Wer sich selbst erkennt, der erkennt das All!“

Nach einer Einführung in die Gedankenwelt der Hermetik bringt das Buch „Das Corpus Hermeticum“ von Manfred Ehmer das gesamte Corpus Hermeticum in einer modernen deutschen Übersetzung, die dem esoterischen Charakter dieser Texte gerecht wird. Wer gerne noch tiefer in die esoterischen und philosophischen Aspekte der westlichen Welt eintauchen möchte, der kann via tredition weitere interessante Titel des Autors finden, wie „Die esoterische Botschaft der Märchen“, „Heilige Bäume“, „Die Weisheit des Westens“ und „Die Weisheit der Dichter“, um nur einige Beispiele zu nennen.

„Das Corpus Hermeticum“ von Manfred Ehmer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15273-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

