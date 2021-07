Weil ich mich wertschätze… – Inspirierender Ratgeber für Frauen

Christine Baumanns analysiert in „Weil ich mich wertschätze…“ ein Thema, das fast Tabu ist: die Selbstliebe.

In ihrem neuesten Buch nimmt die Psychologin und Autorin ihre Leserinnen auf eine spannende Reise zu ihrem eigenen geheimnisvollen Ich mit. Einen besonderen Schwerpunkt legt sie dabei auf die Selbstliebe – ein Thema, über das keine Frau wirklich sprechen will und mit dem sich oft nur wenige Frauen beschäftigen, weil sie in ihren Rollen, in denen sie andere Menschen lieben und ihnen helfen, aufgehen – oder denken, dass sie dies tun sollten. Mit einfühlsamen Worten macht die Autorin den Leserinnen Mut, neue Wege zu wagen und für ihr ganz persönliches Leben mehr Genuss zu erleben. Voraussetzung dafür ist die Bejahung des eigenen „Ich“, die Akzeptanz der eigenen Stärken aber ebenso der eigenen Schwächen. Das Credo der Autorin: Je behutsamer und liebevoller jede Frau mit sich umgeht, desto genussreicher und farbiger wird ihr Leben verlaufen.

Das Buch „Weil ich mich wertschätze…“ von Christine Baumanns will Frauen zeigen, wie sie selbst dieses Ziel erreichen können, ohne sich dabei schuldig oder egoistisch zu fühlen. Eines wird in dem Buch klar: Selbstliebe ist die Basis für ein starkes positives

Selbstwertgefühl und lässt sich lernen, wenn man dazu bereit ist. Frauen, die sich in ihrem Leben nach mehr sehnen, sich angespannt fühlen oder denken, dass sie nicht genug Energie für alles haben, sollten sich ein wenig Zeit mit diesem Buch gönnen und lernen, wie viel ihre eigene innere Welt ihnen zu bieten hat.

„Weil ich mich wertschätze…“ von Christine Baumanns ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33759-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sind wir Teufelskinder – Helle und dunkle Gedichte Der Zyklus der Weltkulturen – Grundlinien einer esoterischen Kulturphilosophie