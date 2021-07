Sind wir Teufelskinder – Helle und dunkle Gedichte

Christian Else dichtet in „Sind wir Teufelskinder“ über Themen wie Naturverbundenheit und Freude, aber liefert auch einiges an Gesellschaftskritik.

Das lyrische Ich dieses neuen Buchs ist erwachsen geworden – denn die Gesellschaft lässt einem da keine andere Wahl. Die Gesellschaftsordnung ist immerhin nur dann romantisch, wenn es den Profit mehrt. Das moderne Leben stellt heute alle existenziellen Fragen dringlicher als noch vor 30 Jahren. Und obwohl alle Bescheid wissen, geht die Weltzerstörung munter weiter. Auf Kosten der allermeisten Menschen und Tiere. Es kippt bereits! Und gerade das Kreative quält sich an den Fragen der Welt, an der Moral und dem Menschsein selbst. Aber auch die Liebe mit all ihren schönen und traurigen Seiten, durchzieht auf den Seiten dieser Gedichte-Sammlung weiter das Sein. Die Lyrik spaltet sich auf in Hell und Dunkel, mit all ihren Schattierungen.

Die Bandbreite der Themen in „Sind wir Teufelskinder“ von Christian Else verändert sich, aber die Gedichte bleiben hochemotional. Der Autor stellt die Frage: Was sind Menschen? Sind sie die Kinder Gottes oder sind sie wahre Teufelskinder? Beim Lesen der Gedichte werden sich die Leser ihr eigenes Bild machen und dabei ihre persönliche Antwort auf diese Fragen finden. Der Autor wurde am 15.05.1960 Schönebeck/Elbe geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Handelsvertreter. Via tredition hat er bereits einen weiteren Gedichte-Band mit dem Titel „Wenn diese Stille endet“ veröffentlicht.

„Sind wir Teufelskinder" von Christian Else ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28050-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

