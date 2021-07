Wenn dich im Dunkeln ein Licht berührt – Gedanken und Gedichte zu Tod und Leben

Josef Ising erlaubt den Lesern in „Wenn dich im Dunkeln ein Licht berührt“ eine sanfte Annäherung an nicht ganz so sanfte Themen.

Zwischen Prosa und Lyrik versucht der Autor sich in seinem neuen Buch sprachlich ins Unfassbare vorzutasten. In einer Pandemiezeit mit ihren todbringenden Erfahrungen, bedrohlichen Nachrichten und beängstigenden Schlagzeilen prägt eine Todesmelodie wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ plötzlich den Alltag. Menschen auf der ganzen Welt müssen sich durch Corona fast überfallartig und oft ohne eine Möglichkeit des Ausweichens mit dem Tod von Millionen von Menschen auseinander setzen. Die Texte dieses Buches möchten ein wenig behutsamer auf Themen dieser Art eingehen. Der Autor näher sich deswegen mit einer prosaisch-lyrischen Mischung von Denkanstößen den Grenzerfahrungen wie Endlichkeit, Leben, Tod, Sterblichkeit oder Unsterblichkeit.

Die Gedichte in der Sammlung „Wenn dich im Dunkeln ein Licht berührt“ von Josef Ising sind eine thematisch passende Auswahl aus seinen Lyrik-Bänden „Zeitlingstupfer auf dunkler Materie“,

„traumnähe und atemtanz“ und „Von Auslese bis Zeitsprung“.

Auf diese Weise möchte der Autor die Leser dazu einladen, einen ganz persönlichen Weg zum „Vertrauter-werden“ mit dem

bleibenden „Geheimnis des Todes“ zu beschreiten. Die Gedichte und kurzen Texte werden immer wieder durch ansprechende Fotografien aufgelockert und geben den Lesern jede Menge Stoff zum Nachdenken.

„Wenn dich im Dunkeln ein Licht berührt" von Josef Ising ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32967-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

