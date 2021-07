Habla, Espanyol? No! – Biographische Reiseerlebnisse

Die Leser lernen zusammen mit Harry H.Clever in „Habla, Espanyol? No!“ Land und Leute kennen.

In dem neusten Buch des tredition Autors Harry H. Clever werden nicht nur diverse spanische Inseln und die jeweiligen Eigenarten angesprochen, sondern auch vom Festland berichtet. Über längere Zeit hinweg entstand im Kopf des Autors die Idee, eine kleine

Ferienanlage in den sonnigen spanischen Bereichen

aufzubauen, um sowohl einen späteren Altersruhesitz als auch ein überschaubares Einkommen zu haben. Es folgten 20 Besuche fremder spanischer Landstriche und der Erwerb einiger Grundstücke an verschiedenen Orten, doch alles war ein wenig komplizierter als gedacht. Mit dem Bestreben etwas für später zu erschaffen hat sich der Autor auch etwas intensiver mit Land und Leuten befasst und dabei natürlich auch tiefere Einblicke erhalten, als jemand, der nur zum Urlaub am Strand ins Land reist. Dadurch entstand auch die Erkenntnis, dass eine Reise ohne etwas Kenntnis von dem angestrebten Ziel und der Sprache nur der halbe Urlaub ist.

Die Leser gehen in „Habla, Espanyol? No!“ mit Harry H.Clever auf eine etwas andere Reise und erfahren dabei nicht nur mehr über spanische Gegenden und die Menschen, die dort leben, sondern auch einiges über das Reisen an und für sich. Wer bisher im Urlaub nur wenig aktiv gewesen ist und die meiste Zeit im Strandkorb verbringt, der wird durch die Lektüre dieses Buchs eine etwas andere Perspektive kennen lernen und sich eventuell beim nächsten Urlaub selbst für eine etwas aktivere Art des Urlaubens entscheiden.

„Habla, Espanyol? No!“ von Harry H.Clever ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33186-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

