Hurra! Amerika, Wir kommen! – Erlebnisbericht einer Amerikareise

Die Leser folgen in Harry H.Clevers „Hurra! Amerika, Wir kommen!“ einer Jugend Fußballmannschaft durch Nordamerika und Kanada.

Das neuste Buch von Harry H. Clever ist praktisch ein reich bebilderter Bericht einer betont sportlichen, großen Rundreise durch Nordamerika und Kanada in Sachen Fußball. Fußball war in den Staaten viele Jahre noch ein Stiefkind des allgemeinen Sports, der nur bei größeren Universitäten eine gewisse Normalität war und daher mehr als ein Sport für Studenten galt. Ein Volkssport war Fußball also nicht. Es gab landesweit noch keine aufteilende

und reglementierende Liga. Daher war die Einladung einer großen internationalen Firma zu einer doch mehr Promotionstour durch diverse Städte und Landesbereiche für den Autor ein willkommener Anlass zum Abschluss für eine deutsche Jugendmannschaft, die nach dem Gewinn des Jugendpokals ihre aktive Sporttätigkeit in der Jugend beenden und zugleich auch den Schulabschluss mit Abi begehen konnten. Es wurde somit eine recht umfangreiche große Rundfahrt durch amerikanische und kanadische Lande, natürlich mit engem Kontakt zu Land und Leuten.

Die Leser dürfen in „Hurra! Amerika, Wir kommen!“ von Harry H.Clever an dieser etwas anderen Reise durch Amerika teilnehmen. Die Reise fand zu einer Zeit, in welcher der Aufbau einer Liga in Amerika gerade erst begonnen hat, statt. Es ist seitdem viel Zeit vergangen, doch trotzdem ist der Bericht auch heute noch relevant und kann den Lesern einen interessanten Einblick geben. Von dem Autor sind via tredition bereits viele andere Titel erschienen, die genauso lesenswert sind, wie z.B. „Gestohlene Zukunft“, „Als Erinnerung noch Realität war“ und „Chepa, die Zwiebel – Pfanne oder Pott!“.

„Hurra! Amerika, Wir kommen!" von Harry H.Clever ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29679-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

