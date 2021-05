Himmelgrün – Inspirierendes, illustriertes Kinderbuch

Kinder lernen in Eva Brockmanns „Himmelgrün“ spannend und abenteuerlich mehr über die Probleme im Regenwald.

Der Baumriese Wipfel und das Baummonster Brumsel sind allerbeste Freunde. Umgeben von Pflanzen und Tieren leben sie genau in der Mitte des Dschungels. Eben ist das Monstermädchen dabei seine Monsterausbildung abzuschließen, als Wipfel in der Ferne die emporstrebenden Zweige eines jungen Baumriesens erspäht. Da kommt es Brumsel gerade recht, dass Wipfel sie auf den Weg schickt, um dem neuen Baumriesen eine Nachricht zu überbringen. Auf ihrer Reise quer durch den Regenwald begegnet das abenteuerlustige Monster den akrobatischen Kapuzineraffen, dem gefährlichen Jaguar, dem müden Faultier und weiteren bemerkenswerten Waldbewohnern. Aus dem – zunächst kleinen – Abenteuer wird ein bald ein großes; denn als Brumsel erfährt, dass ganz in der Nähe Holzfäller am Werk sind ist guter Rat teuer!

Wie sollen die Tiere in dem sowohl spannenden als auch lehrreichen Kinderbuch „Himmelgrün“ von Eva Brockmann ihre Baumfreunde vor den kreischenden Maschinen der Baumfäller und den Dschungel vor der Zerstörung bewahren? Brumsel und ihr neu gewonnener Freund, der Affenjunge Wuschel, sind verzagt und ratlos – bis das Baummonster eine Idee hat: alle Waldbewohner sollen mitmachen bei ihrer „Aktion Menschengruseln“. Dieses Kinderbuch ist ideal für Eltern und Erzieher, die Kindern mehr über Klimawandel und den Regenwald beibringen möchten. Die spannende Handlung zieht die Kinder in den Bann und wird dafür sorgen, dass sie mehr lernen möchten.

„Himmelgrün" von Eva Brockmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29181-2 zu bestellen.

