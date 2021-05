Der tapfere Erpel – Illustriertes Kinderbuch

Britt Älling erzählt Kindern in „Der tapfere Erpel“ ein modernes Enten-Märchen.

Der kleine Erpel Arvid wünscht sich ein einzigartiges Geschenk für die schöne Satine, in die er heimlich verliebt ist. Er lebt in einem Entendorf, das weit weg am Ende der Welt lag. Eigentlich soll er Lehrer werden, damit er und seine Mama endlich nicht mehr arm sind. So begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, die all seinen Mut fordert. Er ist zudem auf die Hilfe einer besonderen Freundin angewiesen. Sein Weg führt ihn zu gefährlichen Sagenwesen, durch dichte Wälder und sogar über das Meer. Er lernt auf seiner spannenden Reise andere Vögel kennen, die er vorher nur aus Schulbüchern kannte. Am Ende kommt es einerseits genau so, wie er es sich gewünscht hat, aber andererseits auch ganz anders.

Das von der Sagenwelt Skandinaviens inspirierte Märchen „Der tapfere Erpel“ von Britt Älling ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und liebevoll illustriert. Die Autorin, die hier unter einem Pseudonym schreibt, lebt mit ihrer Familie im bayerischen Fünfseenland. Die Biologin und Juristin wurde 1971 am Tegernsee geboren und schreibt vor allem Kurzgeschichten und Märchen, die sie auch selbst illustriert. Ihre Bilder und Geschichten sind inspiriert von der Liebe zu Natur und Tieren und den tiefen Wäldern Skandinaviens.

„Der tapfere Erpel" von Britt Älling ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28553-8 zu bestellen.

