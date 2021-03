?Inspirierendes Kinderbuch über Selbstvertrauen, Mut & Achtsamkeit – mit Abenteuergarantie?

??Das neue Abenteuerbuch über mutige Tiere, die der Welt zeigen wie wichtig Zusammenhalt & Akzeptanz ist!

Neuerscheinung: „Mirelle und Ihre Freunde“ – Das kreative Abenteuerbuch

Der April wird abenteuerlich!

Die Nagolderin, Astrid Schneider schreibt schon seit 2015 Kinderbücher, kreiert Malbücher und lässt ihre Tiere in Hörbüchern lebendig werden.

Ein Geschenk für die geistig-behinderte Schwester, waren die ersten zwei Werke –

über Freundschaft, Akzeptanz und Andersartigkeit.

Nun erscheint im April 2021 der neue Sammelband

„Mirelle und ihre Freunde – Das kreative Abenteuerbuch“.

Hier kommen Leseratten, Knobler und Ausmal-Helden auf ihre Kosten.

In über 200 Seiten voller Abenteuer und Spannung, Rätsel und Bilder zum Ausmalen, wird dieses Buch zu einem besonderen Highlight!

Die Protagonisten aus der Geschichte zeigen der Welt was es heißt Akzeptanz zu haben und einander so anzunehmen wie man ist. Freundschaft und Zusammenhalt spielt ebenso eine große Rolle in den Abenteuern.

Egal wie schwer das Abenteuer auch sein mag, die Tiere sind bereit, denn nur gemeinsam ist alles zu bewältigen!

Vielfalt und Abwechslung machen dieses Sammelband zu etwas Außergewöhnlichem.

Ab April kann das Abenteuerbuch überall erworben werden.

Titel: „Mirelle und ihre Freunde – Das kreative Abenteuerbuch“

Autor: Astrid Schneider

Sprache: Deutsch

Alter: 7-12 Jahre

ISBN: 9783753401973

Aktuelle News findet man unter:

https://www.instagram.com/astridschneiderautorin

https://www.astridschneider-autorin.de

