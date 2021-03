Online-Seminar: „Heiter und gelassen Leben und Arbeiten – So finden Sie den Job, der zu Ihnen passt!“

Rinteln, den 15. März 2021: Das Online-Seminar „Heiter und gelassen Leben und Arbeiten“ will aufzeigen, worauf es ankommt, um – insbesondere in der zweiten Lebenshälfte – ausbalanciert zu leben.

Die zweite Lebenshälfte soll die bessere sein. Eingeläutet wird sie oft damit, dass wir uns viele Fragen stellen. Wir blicken auf all die gemachten Erfahrungen zurück und sind uns doch unschlüssig, was genau wir eigentlich vom Leben erwarten. Was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich zurückgeben? Wo ist der Sinn meines Lebens und Handelns?

Über die Jahre haben wir viel Lebenserfahrung und auch Ausbildung dazu gewonnen, die uns gerne mal im Weg steht. Denn wir sind wahre Meister darin geworden, Gründe dafür zu finden, warum all unsere möglichen zukünftigen Schritte nicht funktionieren werden.

In dem Seminar „Heiter und gelassen Leben und Arbeiten“ hilft Dozent Heiko Link beim Sortieren und Reflektieren und gibt Ihnen Impulse, damit es wirklich die bessere Hälfte wird.

Seminar-Inhalte:

– Zufrieden Leben und Arbeiten: Auf diese Punkte kommt es an.

– Rein passen, statt sich zu verbiegen- Leistung bringen, aber mit Leichtigkeit

– Job-Ideen finden: Wie es gelingt und warum zu viel Ernsthaftigkeit Sie blockiert.

– Der verdeckte Arbeitsmarkt: Wo Jobsuche – auch in der zweiten Lebenshälfte – noch Freude macht.

Die Schwerpunkte des Seminars richten sich nach den Wünschen der Teilnehmenden.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Online-Seminaren entnehmen Interessierte bitte der Lernplattform Lernen-Online24.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

