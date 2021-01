Selbstständig arbeiten und leben – Ratgeber für das erste Jahr als Freelance-Designer

Lisa Koch zeigt in „Selbstständig arbeiten und leben“, welche Fehler selbstständige Designer vermeiden sollten und gibt praxisnahe Tipps.

Mit diesem Buch möchte die Autorin ihre Leser durch die Höhen und Tiefen des ersten Jahres in der Selbstständigkeit begleiten. Es soll den Lesern ihre Fragen beantworten, bevor sie aufkommen,

Halt geben, bevor sie zu schwimmen beginnst, und sie bestärken,

bevor ein Zweifel wachsen könnte. Dazu teilt die Autorin all ihre eigenen Erfahrungen zwölf Kapiteln, metaphorisch angelehnt

an die zwölf Monate eines Jahres. Thematisch sortiert führt sie die Leser durch die einzelnen Bereiche der Selbstständigkeit und gibt ihnen all das Wissen mit, das sie für ihr erstes Jahr benötigen werden, denn das selbständige Arbeiten als Designer bringt nicht nur wunderbare Freiheiten mit sich, sondern auch einen Bedarf an speziellen Informationen. Frische Designer stellen sich Fragen wie:

Wie wird ein Angebot kalkuliert? Wie kann dem Kunden das Angebot erfolgreich verkauft werden? Wann sind welche Steuerzahlungen fällig? Wie wird ein Nutzungsrecht berechnet? Wie gelingt ein Urlaub in der Selbstständigkeit?

Das motivierende und verständliche Buch „Selbstständig arbeiten und leben“ von Lisa Koch beantwortet diese und viele weitere Fragen strukturiert und ist so ein geeigneter Begleiter für den Alltag als Freelance-Designer. Anhand vieler Beispiele werden komplexe Inhalte einfach und verständlich erklärt. Reich an persönlichen Erfahrungswerten zeigt das Buch, welche Fehler sich vermeiden lassen, und gibt praxisnahe Tipps zur direkten Umsetzung. Für frische selbstständige Designer, die einen guten Start haben möchten, ist dieses Buch ein Muss!

„Selbstständig arbeiten und leben“ von Lisa Koch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20562-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

