DIE WG – Die Wohngemeinschaft im Vergleich mit anderen Wohnmodellen 50plus

Monika Kohut wirft in „DIE WG“ einen informativen Blick auf verschiedene Wohnformen für ältere Menschen.

Veränderte Gesellschaftsstrukturen, vor allem der Zerfall der Großfamilie mit ihrem Versorgungsprinzip, haben zur Entwicklung verschiedener Wohnformen für ältere Menschen geführt. Grundsätzlich hat jede ihre Berechtigung, denn die Bedarfe, Bedürfnisse und Wünsche sind ebenso unterschiedlich wie die mentalen, physischen und finanziellen Möglichkeiten. Man kann allerdings bei dem Angebot den Überblick verlieren und es entstehen viele Fragen, wie z.B.: Welche Wohnform ist für die Betroffenen die passende? Eine Residenz? Betreutes Wohnen? Wohnen für Hilfe? Eine Wohngemeinschaft (WG)? Eine Antwort auf diese Frage zu finden ist insofern von Bedeutung, als es darum geht, die vielleicht wichtigste Entscheidung für die zweite Lebenshälfte zu treffen. Angesichts der Herausforderungen der aktuellen Zeit ist die Wohngemeinschaft 50plus für Monika Kohut nicht nur eine Wohnform, sondern vielmehr ein zeitgemäßer, weil besonders Ressourcen schonender Lifestyle und ein sinnstiftendes Lebenskonzept.

Um diese These zu untermauern geht Monika Kohut in ihrem Buch „DIE WG“ auf in diesem Zusammenhang besonders relevante Zahlen und Prognosen , aber auch auf die anderen genannten Wohnmodelle ein. Alle Denkanstöße, Empfehlungen, Tipps und Checklisten im Ratgeberteil basieren auf ihren eigenen, langjährigen WG-Erfahrungen und den Erkenntnissen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Initiatorin und Managing Partner von GOLD WG gewonnen hat. Sie sind somit nicht nur „praxisorientiert“, sondern auch „praxiserprobt“.

„DIE WG" von Monika Kohut ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20735-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

