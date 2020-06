Neues Online-Seminar: BWL-Grundlagen für Nichtkaufleute, Ingenieure und Existenzgründer

Die E-Learning-Plattform „lernen-online24“ präsentiert in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Alexander Sprick aus Rinteln das neue Online-Seminar „BWL-Grundlagenwissen für Nichtkaufleute“

Rinteln, den 4. Juni 2020: Das neue Online-Seminar „BWL-Grundlagen für Nichtkaufleute“

( https://www.lernen-online24.de/bwl-grundlagen-für-nichtkaufleute/ ) der E-Learning-Plattform „lernen-online24.de“ ( https://www.lernen-online24.de ) richtet sich nicht nur an potenzielle Existenzgründerinnen und Existenzgründer, sondern auch an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die lediglich geringe BWL-Kenntnisse aufweisen. Dies können beispielsweise Ingenieure und Techniker sein, deren Vorkenntnisse auf anderen Gebieten liegen. Auch Existenzgründer, die eine praxisorientierte Einführung in die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (BWL) erlangen möchten, sollen durch das Online-Seminar angesprochen werden.

Das Seminar, das als Vormittags-Webinar vom 15. bis 19. Juni 2020 durchgeführt wird, vermittelt eine kompakte, praxisorientierte und dennoch verständliche Einführung in die Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. Die Zielsetzung besteht insbesondere darin, den Teilnehmenden wichtige betriebswirtschaftliche Begriffe und Zusammenhänge verständlich zu machen, so dass diese eine gezieltere Kommunikation beispielsweise mit der kaufmännischen Seite ihres Unternehmens erlangen können.

In dem Online-Seminar „BWL-Grundlagen für Nichtkaufleute“ behandelt Dozent Alexander Sprick die folgenden Themen: Adressaten und Aufgaben des Rechnungswesens, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Teilbereiche der Kostenrechnung, Kennzahlen und Planungsrechnungen, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Personalwesen, Personalentwicklung und Personalführung, Organisation, Change Management, Wissensmanagement, Strategisches Management und Unternehmensführung.

Als Mehrwert werden im Rahmen des Seminars zahlreiche praktische Hinweise im Hinblick auf kostenbewusstes Handeln gegeben. Auch auf Anliegen der Teilnehmenden wird gerne eingegangen.

Interessierte entnehmen bitte weitere Informationen zu diesem Online-Seminar der E-Learning-Plattform Lernen-online24.

