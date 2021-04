Die fremde Frau in mir – Authentischer Erlebnisbericht

Cora Engels beschreibt in „Die fremde Frau in mir“, wie ein Hirntumor ihr Leben auf den Kopf stellte.

In den letzten Jahren hat die Autorin dieses neuen Buchs jede Menge erlebt; darunter Unglaubliches, Verrücktes, Schreckliches, Trauriges, aber auch Komisches. Sie erzählt hier nun ihre Geschichte, die von Glaube, Liebe, Hoffnung, tiefster Verzweiflung und Ängsten geprägt ist. Die Leser tauchen in eine Welt von Schmerzen, Tränen, Lachen, ernsten Tatsachen, aber auch von Momenten und Tagen der Freude, des Glückes und der Dankbarkeit ein. Dies alles folgte einer Diagnose, die der Autorin nach Jahren des Leidens endlich eine Wendung geben sollte. Dieses Buch ist die Geschichte über die Jahre, in denen sie durch die Auswirkungen eines großen Hirntumors ihre Persönlichkeit und meine Würde verloren hat. Während sie sich eigentlich im Körper einer Frau auf dem Weg in die Wechseljahre befand, glitt sie gleichzeitig zurück ins Kind-Sein, mit den Trotzphasen eines uneinsichtigen Kleinkinds und den zeitweise aggressiven, unreflektierten Reaktionen eines pubertierenden Teenagers.

Die Leser erfahren in „Die fremde Frau in mir“ von Cora Engels von den Jahren, in denen sie der der Willkür und der vorschnellen und womöglich vorgefertigten Meinung einiger Ärzte ausgeliefert war. Es folgten Jahre, in denen sie auf einem langen und beschwerlichen Weg mithilfe vieler wunderbarer Menschen wieder zurück zu sich selbst und einem selbstbestimmten Leben voller Liebe und Lebensfreude finden konnte. Das Buch gibt den Lesern neben den persönlichen Erfahrungen der Autorin auch viele Informationen über Gehirntumore und macht anderen Betroffenen Mut, dass am Ende wieder alles besser werden kann.

„Die fremde Frau in mir" von Cora Engels ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27554-6 zu bestellen.

