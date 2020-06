Mein Amerika – Erfahrungen eines Amerikaliebhabers

In „Mein Amerika“ berichtet der Autor Jürgen Wiener von seinen zahlreichen Reisen in die Vereinigten Staaten und gibt sein Wissen und seine Erfahrung über Land und Leute an seine Leser weiter.

Mit seinem neuen Buch „Mein Amerika“ erfüllt sich der Autor Jürgen Wiener den lang ersehnten Wunsch, die USA mit all seinen Naturschönheiten und den wunderbaren Menschen zu beschreiben. Dabei ist das Buch frei von politischen sowie religiösen Meinungen und Einflüssen. Die Erzählung umfasst eine Zeitspanne von 70 Jahren, beginnend mit der amerikanischen Besatzungsmacht. In dieser Zeit wurde aus den Träumen eines kleinen Jungen aus Bremen 1962 endlich Realität als er zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat. Mit einem deutschen Handelsschiff reiste der damals Neunzehnjährige nach Amerika. In den Folgejahren entwickelte Wiener zu den Vereinigten Staaten eine tiefe Liebe, die ihren Höhepunkt in den Jahren 1977-1980 fand. In dieser Zeit lebte und arbeitete Jürgen Wiener in New York sowie in New Orleans. 1994 entschied er sich sogar zum Kauf einer Wohnung in Florida.

Im Laufe der letzten Jahre hat der Autor alle 50 Staaten Amerikas bereist und gibt in seinem Buch Reiseinformationen sowie diverse geschichtliche und geografische Fakten an seine Leser weiter. Der in Bremen geborene Autor Jürgen Wiener studierte an der Hochschule für Technik in Bremen und reist seit Beginn der 60er Jahre regelmäßig nach Amerika.

„Mein Amerika“ von Jürgen Wiener ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05560-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Online Schulung Aufsichtsrat bei Nicht-Finanzunternehmen