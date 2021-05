Hurra, mein Haus ist weg! – Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen entspannten Immobilien-Verkauf

Der Immobilienexperte und Makler Arndt Gerhardts hat mit „Hurra, mein Haus ist weg!“ einen informativen Ratgeber für alle verfasst, die Eigentum verkaufen möchten.

Mit dem neuen Buch von Arndt Gerhardts wird der Immobilienverkauf zum Kinderspiel. Der Autor erklärt bürokratische Grundlagen und listet alle Schritte auf, die bei einem Verkauf eine Rolle spielen, so dass kein Geld verloren geht und nichts übersehen wird. So begleitet der Autor seine Leser von ersten Verkaufsüberlegungen über die Wertermittlung und Rechtsfragen bis zum Notartermin. So wird für Verkäufer und Käufer ein fairer und transparenter Verkauf der Immobilie ohne böse Überraschungen möglich.

Gerhardts ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich als Immobilienmakler tätig. In dieser Zeit vermittelte er über 1000 Immobilien, so dass er jeden für den Verkauf erforderlichen Schritt kennt und seinen Lesern professionelle Tipps zur optimalen Vermarktung von Immobilien geben kann.

Schon als Jugendlicher arbeitete der Autor Arndt Gerhardts, Jahrgang 1979, im Immobilienbüro seines Vaters mit und wurde bald sein Geschäftspartner mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien. Insbesondere den Immobilienmarkt am Niederrhein kennt Gerhardts wie seine Westentasche. Zudem begeistert er sich für Fußball und ist in seinem Heimatverein aktiv.

„Hurra, mein Haus ist weg!“ von Arndt Gerhardts ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27296-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

